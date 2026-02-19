我是廣告 請繼續往下閱讀

捷運台北車站內星巴克今（19）日發生噴辣椒水攻擊事件，一名江姓女子與澳籍前男友生下2歲幼童，兩人分手後，男方獲得撫養權。沒想到男方近日將幼童託付給另一位秦姓女子照顧，引起江女不滿，雙方約在北車星巴克談判，一言不合之下，江姓女子竟拿出辣椒水朝秦姓女子噴灑，秦女隨即起身要上前追打江女，警方獲報後火速趕往現場將兩人帶回，雙方都決定提告傷害罪。警方調查，江女與澳籍47歲黃姓男子為前男女友朋友關係，兩人育有一名子女，法院將幼童監護權判給父親。雙方分手後，黃男與秦女交往，幼童也因此被託付給她照顧，江女認為秦女不應參與照顧孩子，透過共同友人安排見面，要討論小孩的扶養權，沒想到雙方的談判逐漸演變成爭吵，江女便拿出隨身攜帶之辣椒水噴灑在秦女臉上，警方將雙方帶回詢問，訊後依傷害罪嫌移請台北地檢署偵辦。由於該處在台北車站M8聯通道內，該處又剛好是去年12月「張文隨機殺人案」附近不到20公尺處，加上車站內密閉空間，許多路過民眾都聞到辣椒水味，不知發生何事，紛紛快步走避離開現場。警方表示，星巴克發生辣椒水攻擊案，初步釐清後確認為私人糾紛，25歲江姓女子因不滿前男友擁有兒子監護權，與37歲秦姓女子約談照顧事宜時爆發口角，江女情緒激動，遂以辣椒水噴灑對方，警方隨即將雙方帶返警所詢問。警方強調，本案為熟人因故爭執，並非隨機攻擊，全案將依傷害罪嫌移送法辦。