威力彩第115000015期在今（19）日晚間開出，晚間22時台彩公布派彩結果，本期威力彩頭獎未開出，下期頭獎仍保證2億元。但本期幸運開出3注貳獎，這三位「悲情幸運兒」分別誕生於台北市、嘉義縣、台中市，每人均分後可領到1826萬元貳獎獎金，但只差1號就可以拿到頭獎2億獎金，錯過成為億萬富翁的機會。
錯過威力彩2億頭獎！台北市、嘉義縣、台中市開出3注貳獎：獎金剩1826萬
威力彩第115000015期在今（19）日晚間開出，獎號為第一區「02、03、06、12、23、27」，第二區「04」。稍早台彩公布派彩結果，本期頭獎無人中獎，但貳獎則是開出3注，每注分得獎金1826萬元。中獎彩券行分別是：
📍臺北市北投區光明路37號「一定要發財彩券行」
📍嘉義縣大林鎮東林里中興路106之1號1樓「期期發彩券行」
📍臺中市西區大業路29號1樓「永得利商行」
根據威力彩中獎規定，只要第一區中得6個號碼，即可拿到貳獎獎金，本期開出三注貳獎，每人均分可拿到1826萬8627元獎金。但若想中得頭獎，需要第一區6個號碼全中，也要中得第二區號碼才可抱走獎金。換句話說，這3名「悲情幸運兒」少中第二區號碼，只差1號就可以抱走2億頭獎，真的十分可惜。
🟡2月19日威力彩、今彩539完整開獎號碼（第115000015期）
威力彩：第一區02、03、06、12、23、27，第二區04。
今彩539：08、15、19、25、27。
39樂合彩：08、15、19、25、27。
3星彩：275。
4星彩：8739。
※派彩結果以台彩官網資料為主。
