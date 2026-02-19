聯準會（Fed）1月會議紀要中釋出偏鷹派訊號，及美國可能與伊朗開戰等消息，牽動美國股市，美股19日開盤，4大股指全數下跌，道瓊工業平均指數下跌185點，跌幅0.4%。標普500指數下跌0.3%，那斯達克指數則下跌0.4%。
截至美東時間上午10時，道瓊工業指數下跌127.68，跌幅0.26%，暫報49,534.98點；標普500指數下跌6.49點，跌幅0.09%，暫報6,874.82；那斯達克指數下跌28.84點，跌幅0.13%，暫報22,724.80點；費城半導體指數下跌70.89點，跌幅0.86%，暫報8,143.47點。
個股部分，台積電ADR下跌0.95%、輝達下跌0.57%、蘋果下跌0.2%、Alphabet下跌0.18%、META下跌0.28%、特斯拉下跌0.51%、英特爾下跌2.17%、AMD上漲1.02%、微軟上漲0.78%。
美國財經媒體CNBC報導，沃爾瑪股價上漲2%，此前該公司第四季度業績超出分析師預期，然而其全年盈餘展望未達標準。
隨著伊朗與美國就核計畫陷入僵持，原油價格持續走高，令交易員保持警戒。週四西德州中級原油（WTI）期貨上漲超過1%，交易價格突破每桶66美元。
美股受科技股的漲勢，以及金融與能源類股的強勁表現，表現亮眼。
Edward Jones資深全球投資策略師科爾卡法斯（Angelo Kourkafas）表示，「大型股的回升，以及今年定義市場表現的輪動與擴散主題出現停頓，在未來幾週內都不足為奇。先前的拋售既廣泛且不分青紅皂白，在某些情況下，相對於目前的市場基本面，估值可能已經反映了相當程度的動盪風險。」
另外，美國勞工部報告指出，截至2月14日當週，經季節性因素調整後的初次請領失業救濟金人數總計為20萬6,000人，較前一週大幅減少2萬3,000人，且低於道瓊經濟學家預期的22萬3,000人。
12月份的貿易逆差跳升至703億美元，較上月增加173億美元，且遠高於預測的555億美元。然而，儘管川普政府旨在緩解貿易失衡而實施了關稅政策，2025年全年的逆差僅微幅下降0.2%。
我是廣告 請繼續往下閱讀
個股部分，台積電ADR下跌0.95%、輝達下跌0.57%、蘋果下跌0.2%、Alphabet下跌0.18%、META下跌0.28%、特斯拉下跌0.51%、英特爾下跌2.17%、AMD上漲1.02%、微軟上漲0.78%。
美國財經媒體CNBC報導，沃爾瑪股價上漲2%，此前該公司第四季度業績超出分析師預期，然而其全年盈餘展望未達標準。
隨著伊朗與美國就核計畫陷入僵持，原油價格持續走高，令交易員保持警戒。週四西德州中級原油（WTI）期貨上漲超過1%，交易價格突破每桶66美元。
美股受科技股的漲勢，以及金融與能源類股的強勁表現，表現亮眼。
Edward Jones資深全球投資策略師科爾卡法斯（Angelo Kourkafas）表示，「大型股的回升，以及今年定義市場表現的輪動與擴散主題出現停頓，在未來幾週內都不足為奇。先前的拋售既廣泛且不分青紅皂白，在某些情況下，相對於目前的市場基本面，估值可能已經反映了相當程度的動盪風險。」
另外，美國勞工部報告指出，截至2月14日當週，經季節性因素調整後的初次請領失業救濟金人數總計為20萬6,000人，較前一週大幅減少2萬3,000人，且低於道瓊經濟學家預期的22萬3,000人。
12月份的貿易逆差跳升至703億美元，較上月增加173億美元，且遠高於預測的555億美元。然而，儘管川普政府旨在緩解貿易失衡而實施了關稅政策，2025年全年的逆差僅微幅下降0.2%。