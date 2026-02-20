我是廣告 請繼續往下閱讀

指出雷納德可能在2027年再度進入自由市場

▲若詹姆斯選擇不執行球員選項投身自由市場，總經理佩林卡（Rob Pelinka）將擁有充足的預算去追逐多位高影響力的球星。（圖／美聯社／達志影像）

若快艇隊持續在季後賽首輪止步，且無法達成提前續約共識，雷納德極有可能在2027年夏天尋求轉換環境。

▲儘管已年過30，雷納德本季在快艇隊依然展現頂級統治力。（圖／取自洛杉磯快艇X）

洛杉磯湖人隊正站在隊史發展的十字路口。隨著詹姆斯（LeBron James）未來動向不明，湖人管理層已開始布局後詹姆斯時代的爭冠陣容。根據ESPN薪資專家馬克斯（Bobby Marks）分析，若詹姆斯最終選擇離隊，。這筆巨額資金不僅能用於立即補強，更讓。即便預留了續約里夫斯（Austin Reaves）所需的2090萬美元額度，只要詹姆斯選擇不執行球員選項投身自由市場，總經理佩林卡（Rob Pelinka）將擁有充足的預算去追逐多位高影響力的球星。雖然短期目標包含字母哥（Giannis Antetokounmpo）等大牌球員，但ESPN分析師古德威（Vincent Goodwill）在播客節目中拋出震撼彈，，而湖人極有可能是他的最終落腳處，重演2019年那場轟動全城的招募大戰。儘管已年過30，雷納德本季在快艇隊依然展現頂級統治力。出賽 41 場繳出場均27.9分6.4籃板3.7助攻2.1抄截的成績，其中得分更是創下生涯新高。他在場上展現的高效投射（投籃命中率49.1%、三分命中率38.3%），被視為輔佐當家球星唐西奇（Luka Doncic）的最佳人選。目前雷納德正處於3年1.495億美元合約的第二年，本季年薪達5000萬美元。唐西奇、里夫斯與雷納德的三巨頭夢想專家分析，。若詹姆斯在2026-27賽季結束後完成「退休巡迴」並卸下戰袍，其薪資空間正好能完美對接雷納德的合約需求。，」評論員拉卡尼（Iliyan Lakhani）指出：「誰比這位擁有兩座冠軍、長期統治聯盟的頂級側翼，更適合與唐西奇搭檔呢？」不論是短期的自由球員簽約，還是長期的超級球星招募，手握 5100 萬美元空間的湖人隊已重回談判桌核心。紫金軍團的下一個補強動作，將直接決定後詹姆斯時代能否無縫接軌，延續冠軍榮光。