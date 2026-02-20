金州勇士隊的奪冠功臣格林（Draymond Green）在效力球隊14個賽季後，正面臨職業生涯最不確定的夏天。根據《The Athletic》資深記者弗瑞德爾（Nick Friedell）最新報導，格林非常清楚自己目前的處境，並意識到這極可能是他在灣區的最後一季。即便如此，格林預計將在今夏行使價值約2800萬美元（約合新台幣8.8億元）的球員選項，這將成為勇士隊休賽季改組的最大財務變數。
格林隊內地位下滑 本人感受到不穩定性
身為勇士隊防守體系的核心，35歲的格林在今年2月5日交易截止日前，首度坦承自己感覺到隨時可能被送走。弗瑞德爾指出：「格林的觀察力比一般球迷想像的要敏銳得多，他知道在交易截止日的種種傳聞後，這很有可能是他在勇士的最後一舞。」
勇士隊總經理小鄧利維（Mike Dunleavy Jr.）在截止日前曾積極尋求引進字母哥（Giannis Antetokounmpo）等巨星的機會，當時格林的薪資便是潛在的籌碼之一。雖然最終格林留在陣中，但這種不確定感已為雙方關係埋下伏筆。
數據下滑與高額選項 成勇士沉重負擔
格林本季場均僅貢獻8.6分5.7籃板及5.2助攻，多項數據皆創下生涯新低。更令球團擔憂的是防守效率的退化，他場均僅剩0.8抄截與0.6阻攻，對於一名即將滿36歲且不具備穩定射程的球員來說，執行明年2800萬美元的合約將讓勇士隊的薪資空間與奢侈稅壓力達到極限。
專家分析，格林幾乎確定會執行球員選項（Player Option），因為以他目前的年齡與產出，在自由市場上很難再獲得年薪超過2500萬美元的複數年合約。而對於勇士來說，格林行使合約可能讓他變得更難以被交易。
王朝謝幕預演？勇士或將面臨艱難抉擇
勇士隊在截止日前已成功引進長人波爾辛吉斯（Kristaps Porzingis），並送走庫明加（Jonathan Kuminga）以尋求即戰力。若勇士隊想在今夏進一步追求詹姆斯（LeBron James）或重啟字母哥交易案，勢必要對陣中的老將合約開刀。
即便格林曾與柯瑞（Stephen Curry）、湯普森（Klay Thompson）共同建立了勇士王朝的標準，但NBA畢竟是商業聯盟。目前排名西區第8的勇士隊剩下27場比賽來檢驗格林的價值。若他在剩餘賽程無法找回過往的防守統治力，這對傳奇的「鐵三角」組合，極可能在2026年夏季正式拆解。
消息來源：The Athletic
