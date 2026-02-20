我是廣告 請繼續往下閱讀

▲澎恰恰接獲噩耗後在臉書上發文哀悼：「敬愛的詹老師，旋律已完成，R.I.P。」（圖／澎恰恰臉書）

資深音樂人詹緒純驚傳過世，節目《超級夜總會》製作人李真苡昨（19）日悲痛發聲，透露去年九月，詹老師因身體不適告假，最終仍不敵病魔離世。而節目主持人澎恰恰，在接獲噩耗後也在臉書上發文哀悼：「敬愛的詹老師，旋律已完成，R.I.P。」字字句句令人不捨。《超級夜總會》製作人李真苡發文寫道：「謝謝詹緒純老師，為台灣演藝圈付出一生的心力。」透露去年九月，詹老師突然告假，因此緊急尋找樂隊接手節目。李真苡回憶，即使對方身體已經不舒服，仍然不斷關心節目的狀況，惦記著現場的一切，「原本還約好年後要邀請『詹仔大樂隊』的團員們一起吃頓飯，沒想到今天卻突然收到這樣的消息，一切來得太突然了⋯」過去，節目主持人澎恰恰曾表示與詹緒純老師，為了除夕特別節目寫新歌，多年的合作默契工作起來愉快順暢。兩人從秀場、黃金夜總會、鐵獅玉玲瓏到超級夜總會，緣分實屬難得。收到噩耗，澎恰恰也發文哀悼，不捨表示：「敬愛的詹老師，旋律已完成⋯RIP。」