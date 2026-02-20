我是廣告 請繼續往下閱讀

受到投資人撤出金融股、美國與伊朗關係緊張等局勢影響，美股週四普遍下跌，主要指數全收黑，標普500指數年內漲幅幾乎歸零。綜合《CNBC》等外媒報導，私募市場和另類資產管理公司「藍貓頭鷹資本」（Blue Owl Capital）宣布出售14億美元貸款資產、將收緊投資者流動性後，引發市場對隱密私募貸款領域虧損的擔憂，投資者紛紛撤離私人信貸板塊，不只該公司股價下跌6%，黑石集團、阿波羅全球管理公司等機構股價均下挫5%。除了資產管理公司，軟體板塊同樣承壓。報導指出，AI已成為市場的一大痛點，投資人擔心它將顛覆產業，Mistral AI執行長曼許（Arthur Mensch）週三受訪時也坦言，超過50%的企業軟體可能會被這項技術取代。此外，伊朗與美國針對核談判的僵局持續，原油價格也繼續上漲，華爾街的投資人依然不安。美國總統川普（Donald Trump）當地時間週四表示，他將在未來10天內，決定是否對伊朗發動軍事打擊。19日收盤，美股道瓊工業指數跌267.50點或0.54%，收49395.16點；標普500指數跌19.42點或0.28%，收6861.89點；那斯達克指數挫70.91點或0.31%，收在22682.73點；費城半導體指數則下滑41.05點或0.50%，收8173.30點。