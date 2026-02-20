英國前王子安德魯（Andrew Mountbatten-Windsor）19日驚傳遭英國警方逮捕，外界研判與美國已故淫魔富豪愛潑斯坦（Jeffrey Epstein）一案有關，最新消息是安德魯已經獲釋，返回位於桑德林漢姆（Sandringham）的莊園，後續仍須接受調查。有英媒分析稱，身為英國近代史上第一位被捕的王室高級成員，儘管安德魯去年10月就被剝奪幾乎所有王室頭銜，但理論上仍保有王位繼承權，隨著愛潑斯坦案被揭露的越來越多，安德魯不排除會被從繼承順序中除名。
根據《BBC》報導，儘管安德魯一直否認與愛潑斯坦存在任何不當關係，但2人曾有長期聯繫，如今的醜聞連環爆可謂是醞釀了幾十年，安德魯的垮台始於名譽逐漸喪失，最終演變成一場恥辱的「雪崩」。
最戲劇化的是安德魯被捕當天，正好是他66歲生日，1年前此時，他還是英國的安德魯王子、約克公爵（Duke of York）、印威內斯伯爵（Earl of Inverness）和嘉德騎士團（Knight of the Garter）成員，天曉得等到他下一個生日時，局勢還會發生什麼變化。
分析指出，安德魯雖被剝奪了多項王室頭銜，但仍保留王位第八順位繼承人的地位，這項權利可以被取消，但需要透過國會立法，還需要以英國國王查爾斯三世（Charles III）為首的大英國協成員支持。
分析提到，雖然過程繁雜，但也有人認為，有無通過其實區別不大，因為排在安德魯前面的繼承人不少，很多都比他更年輕，只是從技術上來講，他仍然是國務顧問（Counsellors of State），有權在君主因病導致公共事務御准延遲或困難等情況時，代理君主職務。
美國總統川普（Donald Trump）在被問到安德魯的事時回應，感到相當遺憾，坦言這件事令人難過，對王室而言相當糟糕，並稱讚查爾斯三世是一位了不起的國王。
原文連結：Andrew released under investigation after arrest on suspicion of misconduct in public office
我是廣告 請繼續往下閱讀
最戲劇化的是安德魯被捕當天，正好是他66歲生日，1年前此時，他還是英國的安德魯王子、約克公爵（Duke of York）、印威內斯伯爵（Earl of Inverness）和嘉德騎士團（Knight of the Garter）成員，天曉得等到他下一個生日時，局勢還會發生什麼變化。
分析指出，安德魯雖被剝奪了多項王室頭銜，但仍保留王位第八順位繼承人的地位，這項權利可以被取消，但需要透過國會立法，還需要以英國國王查爾斯三世（Charles III）為首的大英國協成員支持。
分析提到，雖然過程繁雜，但也有人認為，有無通過其實區別不大，因為排在安德魯前面的繼承人不少，很多都比他更年輕，只是從技術上來講，他仍然是國務顧問（Counsellors of State），有權在君主因病導致公共事務御准延遲或困難等情況時，代理君主職務。
美國總統川普（Donald Trump）在被問到安德魯的事時回應，感到相當遺憾，坦言這件事令人難過，對王室而言相當糟糕，並稱讚查爾斯三世是一位了不起的國王。
原文連結：Andrew released under investigation after arrest on suspicion of misconduct in public office