美國與伊朗新一輪談判磋商，近期在瑞士日內瓦舉行，儘管伊朗外交部長阿拉奇（Abbas Araqchi）聲稱有所進展，但多名知情人士加上美國軍事部署跡象都表明，美軍不排除近日將對伊朗發動襲擊。美國總統川普（Donald Trump）當地時間19日強調，伊朗必須達成有意義的協議，否則將迎來後果，大概10天外界就會知曉。綜合《路透社》等外媒報導，川普是在主持「和平委員會」（Board of Peace）首次會議時，發表相關談話，警告伊朗必須針對核計劃達成有意義的協議，否則將發生「非常糟糕的事」，在美國於中東大規模增兵之際，無疑加劇了人們對大規模戰爭爆發的擔憂。一開始川普聲稱，大概在接下來的10天內就會見分曉，後續被要求詳細說明時，他在空軍一號上告訴傳媒，10天、頂多15天就會採取行動，但拒絕透露更多細節。川普並呼籲德黑蘭走上「和平之路」，直言伊朗就是不能擁有核武，否則中東不可能和平；而伊朗則一直拒絕在核計劃上做出重大讓步，儘管它堅稱相關研發計劃是出於和平目的。以色列總理納坦雅胡（Benjamin Netanyahu）19日也表示，已為任何情況做好準備，警告若伊朗向以色列發射飛彈，將面臨難以想象的回應。《華爾街日報》則指出，川普政府正在考慮對伊朗進行初步的「有限打擊」，用意是迫其達成核協議；若伊朗仍拒絕，美國不排除將對德黑蘭政權發動較大規模的軍事行動，攻擊可能在數天內發生，目標鎖定軍事或政府設施。目前看來，川普確實考慮了一系列軍事選項，但仍傾向先用外交手段解決，此舉意在加大對德黑蘭的施壓，避免直接引發大規模衝突，招來伊朗的強烈反擊。原文連結：