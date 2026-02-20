美國民主黨的極左派聯邦眾議員歐加修-寇蒂茲（Alexandria Ocasio-Cortez，簡稱AOC），近日出席慕尼黑安全會議時，被問到協防台灣問題，因支支吾吾、語塞迴避，意外在美國政壇引發熱議，不只遭現任副總統范斯（JD Vance）猛轟「丟臉」，就連民主黨內部也看不下去，認為她還沒有準備好角逐更高職位，比如2028年大選。美國總統川普（Donald Trump）也沒放過這個開酸歐加修－寇蒂茲的好機會，譏諷她的表現實在太糟，沒想到她這麼笨。
根據《國會山報》報導，川普當地時間週四在飛往喬治亞州的「空軍一號」專機上，批評歐加修-寇蒂茲在慕尼黑安全會議上的發言，直言：「她的表演糟透了。說實話，我很驚訝，我不知道她這麼笨」，認為她的言論甚至可能斷送她自己的政治生涯。
據悉，歐加修-寇蒂茲13日出席慕尼黑安全會議時，被《彭博》主持人拉克瓦（Francine Lacqua）問及：「若中國對台動武，美國是否應該出兵保衛台灣？」，當場語塞，隨後才支支吾吾的回應：「嗯……你知道……我覺得是……呃…這是……一種……呃…這是一種……這當然是一種美國一項長久的政策...我們希望確保永遠不會走到那一步」。
川普還說，如果是他，就會採取不同的應對方式：「我只會回『這不關你的事』，因為我不會回答這個問題。我不會回應這樣的問題。」
川普並補刀：「這是戰爭，當涉及打仗的時候，你不會談你的策略，她本可以簡單回答就好，但她一無所知。我覺得她甚至不知道台灣是什麼地方。」
原文連結：Trump on Ocasio-Cortez’s Munich response: ‘I didn’t know she was stupid’
