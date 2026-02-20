我是廣告 請繼續往下閱讀

匝道封閉： 10-18時國1仁德、虎尾北向入口及國1王田雙向入口。 12-24時國1埔鹽系統、國3西濱北向入口。

高乘載管制： 13-18時國1下營系統至頭份、國3官田系統至竹南、國5蘇澳至頭城各交流道之北向入口。

收費措施（單一費率、國3新竹系統至燕巢系統採單一費率再8折收費、0-5時暫停收費）。

另有開放路肩、替代道路、匝道儀控…等。

▲行車安全提醒。（圖／高速公路局提供）

春節連假剩下倒數三天，今（20）日初四目前國道路況大致正常。高公局建議西部國道北向用路人，南部9時前出發，中部12時前出發；國5北向用路人也建議在9時前出發，節省寶貴時間。昨（19）（初三）全日交通量為131.2百萬車公里，為年平均平日的1.4倍；國5交通量為3.4百萬車公里，為年平均平日的1.3倍。昨下午國道壅塞路段包括國1南向三義-后里、安定-永康、北向大雅系統-后里、三義-頭屋（凌晨1點紓解）、新竹系統-湖口（凌晨2點紓解）；國3北向南雲-名間、西湖服務區-西濱（凌晨1點紓解）、茄苳-寶山（凌晨2點紓解）、高原-大溪。國5也有南向南港系統至石碇及北向宜蘭至坪林壅塞（凌晨2點紓解）；其餘路段於21時後大致正常。今日0-5時平均交通量為11.1百萬車公里，為年平均平日的2.8倍；預估今日交通量為134百萬車公里。目前全國道路況皆大致正常，截止上午7時，交通量為15.9百萬車公里。高公局預判今日上午重點壅塞路段為國1北向西螺-埔鹽系統、南屯-后里；國5北向宜蘭-坪林；國4西向潭子系統-豐勢等路段。今日相關疏導措施包括：高公局呼籲民眾出門務必檢查好車況並養足精神，開車時需繫妥安全帶並手握方向盤，勿倚賴輔助駕駛系統，另雨天行車務必保持足夠之行車安全間距，隨時注意前方動態，以確保行車安全。