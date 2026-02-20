在巴斯家族（Buss Family）正式將經營權轉讓給洛杉磯道奇隊老闆沃爾特（Mark Walter）後，洛杉磯湖人正式進入「道奇模式」。今（20）日湖人球團更宣布重大人事任命，由道奇執行副總裁羅森（Lon Rosen）接任商業營運總裁，象徵兩大洛城職業體育龍頭正式合流。除了高層的換血，球員也面臨換血的階段，球隊漸漸將重心轉往唐西奇（Luka Doncic）與里夫斯（Austin Reaves），因此ESPN權威記者溫霍斯特（Brian Windhorst）指出詹姆斯下賽季有 「99% 的機率」 回到克里夫蘭騎士隊。
這項人事異動被視為新老闆沃爾特整合旗下運動版圖的關鍵一步。羅森自2012年起擔任道奇隊執行副總裁兼首席行銷長，為道奇創造了極高的獲利。有趣的是，羅森並非「空降部隊」，他在1980年代就曾於湖人隊擔任實習生並晉升為高管，隨後才轉任經紀人與商務總裁。現任老闆珍妮·巴斯（Jeanie Buss）盛讚羅森：「他不僅是老朋友，更對體育與娛樂產業的未來趨勢有著敏銳洞察力。」
詹皇時代落幕？溫霍斯特爆：99% 回家鄉騎士
場外高層換血，湖人場內的焦點則鎖定在即將成為自由球員的詹姆斯。儘管湖人總經理佩林卡（Rob Pelinka）表態希望詹姆斯能在洛杉磯退休，但隨著湖人戰術核心向唐西奇（Luka Doncic）與里夫斯（Austin Reaves）傾斜，這名41歲的老將似乎已不在球隊長期規劃中。
ESPN權威記者溫霍斯特（Brian Windhorst）投下震撼彈，指出詹姆斯下賽季有 「99%的機率」 回到克里夫蘭騎士隊。唯一的前提是，詹姆斯必須接受大幅減薪。溫霍斯特直言：「只要詹姆斯願意接受底薪，或騎士能騰出中產特例空間，這樁交易幾乎已成定局。」若傳聞成真，詹姆斯將在職業生涯末期回到起點，尋求完美的「最後一舞」。
隨著湖人新管理層的就位，球隊顯然已將目光移向「後詹姆斯時代」。《Heavy Sports》報導指出，沃爾特正計畫引進道奇隊引以為傲的數據分析與球員開發體系，試圖讓這支價值百億的豪門重返冠軍競爭行列。詹姆斯的洛城生涯是否已走到終點？今年夏天的自由市場將揭曉答案。
