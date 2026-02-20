我是廣告 請繼續往下閱讀

刮刮樂2,000萬超級紅包百萬大獎得主再度出爐！台彩今（20）日公布，一位年約20多歲男子，因為剛領到獎金想買刮刮樂討個吉利，進店後虔誠向店裡關公像膜拜，竟然刮中100萬元，充滿感激之情也不忘再度向關公虔誠跪拜。「2,000萬超級紅包」售價2,000元，共有10個頭獎2,000萬元、1,200個100萬元；統計至2月19日，已刮出3個2,000萬元、142個100萬元。彰化縣鹿港鎮「祥盈電腦彩券行」日前開出刮刮樂百萬大獎，彩券行代理人黃先生表示，當天有位年約20歲的年輕男性，來到彩券行表示最近剛領到獎金，想買刮刮樂討吉利。黃先生回憶，當時那名男子先是向店裡供奉的關公像虔誠膜拜，接著隨手挑了一張尾數01的「2,000萬超級紅包」，自己還笑稱這張是「一馬當先的好選擇」。男子刮到最後時發現真的刮中100萬元，幸運兒充滿感激之情，他立刻再度向關公虔誠跪拜、祈求保佑，「若能讓生活寬裕點，一定回來添油香」。