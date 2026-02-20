我是廣告 請繼續往下閱讀

▲大甲鎮瀾宮昨晚由鎮瀾宮董事長顏清標率董監事多次擲筊抽出四季籤。（圖／翻攝大甲鎮瀾宮臉書，2026.02.20）

▲大甲鎮瀾宮由董事長顏清標抽出馬年國運籤，解籤人周建男表示今年的國運是撥亂反正，民氣最重要。（圖／翻攝大甲鎮瀾宮臉書，2026.02.20）

台中大甲鎮瀾宮昨晚11點抽出馬年4支「四季籤」，其中象徵國運籤的人口籤，今年抽出己巳中上籤「欲去長江水闊茫，行船把定未遭風，戶內用心再作福，看看魚水得相逢」。鎮瀾宮解籤人表示，今年的國運是撥亂反正，面對多元領域要創意突破，速度很快的一年必須亂中求序，要有共識提振民氣、創造祥和社會；己巳籤注重穩定，在穩定中才有真正的福氣，因此「民心向背很重要」。大甲鎮瀾宮昨（19）日晚上11點在大年初四子時的迎神日，由鎮瀾宮董事長顏清標率董監事多次擲筊抽出「人口」、「雨水」、「早冬」、「允冬」等4支「四季籤」。象徵國運籤的人口籤，去年是中下籤，今年是中上籤，由台灣省陽宅教育協會理事長周建男解籤說明。今年這支人口籤是「銅銀買紙靴」，籤文內容「欲去長江水闊茫，行船把定未遭風，戶內用心再作福，看看魚水得相逢」。鎮瀾宮馬年「雨水」和「人口」都是中上、「早冬」和「允冬」都屬中籤。媒體問及今年是選舉年，國運籤是否有提示？周建男說，籤文表示要亂中求序，一定要提振民氣，民氣就是人民向背的心，民氣若沒起來，就比較會亂。大甲鎮瀾宮董事長顏清標表示，就是大家要和諧，要團結，大家才「賺卡有吃」。