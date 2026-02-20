我是廣告 請繼續往下閱讀

基德：為了長期健康 厄文目標明年「1000%」回歸

後唐西奇時代的陣痛與曙光 弗拉格成新基石

瞄準2026選秀大年 獨行俠目標重返競爭行列

達拉斯獨行俠隊於昨（19）日正式宣布，明星後衛厄文（Kyrie Irving）將不會在本賽季餘下的比賽中出賽。這項決定終結了外界對於他可能在季末復出的猜測，也象徵著獨行俠將重心全面轉向2026-27賽季的長期規劃。對此，獨行俠總教練基德（Jason Kidd）今日受訪時解釋，雖然在訓練中他的狀態很棒，「但我們一致認為讓他完整復健、直到明年開幕戰才是最好的選擇。」厄文在2025年3月遭受左膝前十字韌帶（ACL）撕裂傷後，便進入了漫長的復健期。儘管近期在訓練中表現良好，但獨行俠總教練基德（Jason Kidd）強調，現階段沒有必要冒險，「我們希望確保他在下個賽季準備就緒。在訓練中他的狀態看起來很棒，但從長遠健康考量，我們一致認為讓他完整復健、直到明年開幕戰才是最好的選擇。」厄文的經紀人謝萊利（Shetellia Riley Irving）也證實了這一點，並強調：「這攸關厄文在回歸時能以1000%的狀態示人，讓他能在下個賽季擁有追逐總冠軍的最佳機會。」自從去年震驚全聯盟的「唐西奇換戴維斯」交易案後，獨行俠正經歷換血的陣痛期。在本賽季戰績低迷、唐西奇已披上湖人戰袍，換來的全明星戴維斯（Anthony Davis）也離隊的現實下，獨行俠在2025年選秀會上幸運抽中狀元籤、選入超級新人弗拉格（Cooper Flagg），為重建之路點燃了火種。年僅19歲的弗拉格本季表現驚人，場均繳出超過20分、6籃板、4助攻的成績，日前更創下青少年球員單場49分的歷史紀錄。厄文在復健之餘也肩負起導師責任，曾公開稱讚弗拉格：「他在19歲所做到的事非常特別，他正在追逐歷史。」值得一提的是，根據NBA內幕專家馬克·斯坦（Marc Stein）報導，因為弗拉格還是受中足扭傷困擾，獨行俠已經宣布他將缺席明日的比賽，下一站能否出戰將在對陣灰狼的比賽後進行每日觀察。目前獨行俠戰績排名位居聯盟後段班，確定把厄文關機後，球隊能更專注於開發年輕球員，並保障在2026年這個選秀大年中獲得高順位的選秀權。對於即將滿34歲的厄文而言，這次長達一年的休養將為他職業生涯末期的奪冠計畫爭取最後的體力儲備。待2026-27賽季厄文滿血回歸，搭配更趨成熟的弗拉格以及今年的高順位新秀，達拉斯有望在「後唐西奇時代」迅速完成重建，重返爭冠行列。