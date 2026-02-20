我是廣告 請繼續往下閱讀

金州勇士隊今日發布了令灣區球迷心碎的醫療更新。當家球星柯瑞（Stephen Curry）因右膝傷勢恢復緩慢，球團宣布他將在10天後才進行再次評估，這意味著他將至少缺席接下來的5場比賽。這項決定不僅重創勇士隊爭奪季後賽種子順位的計畫，也正式宣告柯瑞本賽季將因出賽場次不足，無緣參與NBA年度最佳陣容（All-NBA）等個人獎項的評選。柯瑞的膝蓋不適最早可追溯至 1 月 24 日，他在一場失利後感到膝蓋腫脹。儘管在全明星賽假期前已連續缺席 5 場比賽，但長達一週的休息並未解決根本問題。根據資深記者查拉尼亞（Shams Charania）報導，柯瑞在週三接受了最新的核磁共振（MRI）檢查，結果顯示膝蓋結構正常，排除了韌帶或軟骨受損的風險。然而，主帥科爾（Steve Kerr）在週四練習後坦言：「柯瑞的膝蓋仍有揮之不去的痠痛與炎症，我們必須保持謹慎。」隨著確定缺席周四對陣波士頓塞爾提克的關鍵戰役，柯瑞本季的缺陣場次已達17場。根據NBA現行規定，球員必須在例行賽出賽至少65場才具備角逐MVP及年度最佳陣容等獎項的資格。由於柯瑞未來10天確定缺陣，他本賽季的最高出賽數將無法達到65場。這不僅意味著他無緣競爭個人獎項，也中斷了他連續5年入選年度最佳陣容的輝煌紀錄。勇士隊目前以29勝26負排名西區第八，僅領先第九名一場勝差。在柯瑞缺陣的未來10天內，勇士將面臨包括塞爾提克、金塊、鵜鶘、灰熊及湖人在內的「魔鬼賽程」。數據顯示，本季柯瑞缺席時，勇士隊的進攻效率大幅跌落至聯盟墊底水準。雖然新援波爾辛吉斯（Kristaps Porzingis）預計將在今日迎來首秀，但在缺乏柯瑞外線牽制力的情況下，「波神」能否在禁區發揮預期效應，仍是未知數。若這波5場比賽未能守住戰績，勇士極有可能跌入附加賽區甚至更糟。