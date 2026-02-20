春節連續假期第7日，今（20）日，公路局指出，昨日午後北返車潮湧現已逐漸湧現，台1線、台線、台3線、台61線等多處路段的晚間都還有車多壅塞情形。今日預估省道及銜接國道部分路段，還有觀光風景區及新春參拜易壅塞路段將湧現車潮。
昨日台1線枋山路段至內獅路段、台2線金山路段往至萬里路段、台2線外木山路段至大武崙路段、台2線卯澳漁港路段至福隆路段、台3線大溪路段至埔頂路段、台3線名竹大橋至南投紫南宮路段南向、台3線竹山交流道至南投紫南宮路段北向、台3丙線南投紫南宮路段東向、台61線溪洲至玄寶大橋路段北向、台61線伸港至中彰大橋路段北向路段，至晚間6點仍有車多壅塞情形。
公路局預估今日易壅塞路段
公路局已請客運業者於115春節期間籌備充足運能，並落實人員與車輛安全整備，本次連假亦推出國道客運優惠措施，如有返鄉旅運需求，仍建議搭乘公共運輸。民眾返鄉及外出乘車需求，公路局已協調客運業者視人潮機動增班，昨（19）西部國道客運共計行駛4,649班次，疏運82,246人；東部國道客運路線共計行駛1,441班次，疏運25,269人。
另外高速公路局預估11處國道易壅塞路段也已規劃替代道路，並於沿線設置導引牌面供用路人遵循行駛，建議用路人可於出發前先至「智慧化省道即時資訊服務網」及「幸福公路App」查詢路況資訊，路程中請隨時注意省道沿線資訊可變標誌（CMS）及幸福公路App所提供之即時路況資訊，及早因應調整行程避免壅塞。
- 省道
台61線鳳鼻-香山路段（北向與南向），台61線竹南路段（北向），台61線中彰大橋（北向與南向），台9線蘇花路廊（北向），台9線南迴公路（往屏東），台1線水底寮-楓港（北向）。
- 銜接國道
台65線國3土城交流道（南向）、台74線臺中環線接國3之快官（東向與西向）、霧峰（東向與西向）、台18線國3中埔交流道（東向與西向）、台86線歸仁交流道（東向與西向）、台86線仁德系統（東向）、台86線歸仁系統（東向）、台88線鳳山-五甲（西向）。
- 觀光風景區及新春參拜
台2線萬里-大武崙（東向與西向）、台2線與台2乙線關渡-淡水（東向與西向）、台2線福隆路段（東向與西向） 、台9線礁溪路段（北向）、台9線新店-烏來（北向）、台3線大溪路段（南向）、台3線大湖路段（北向與南向）、台14甲線清境農場（東向）、台21線日月潭（南向）、台3丙線竹山紫南宮（東向）、台3線古坑-梅山（北向）、台19線北港朝天宮（南向與北向）、台17線南鯤鯓代天府（北方）、台26線墾丁（北向）。
