紐約尼克隊當家球星布朗森（Jalen Brunson）顯然沒有忘記前輩曾給予的公開羞辱。在近日於洛杉磯舉行的2026年NBA全明星週末期間，布朗森在播客節目《The Roommates Show》中與波士頓塞爾提克傳奇球星皮爾斯（Paul Pierce）狹路相逢，並當面質問對方在2024年季後賽期間公然「踩踏尼克球衣」的爭議行徑。

歷史重提　踩踏球衣與燒衣疑雲

這場恩怨要追溯到2024年5月，當時尼克隊在東區準決賽第七戰不敵溜馬隊遭淘汰。皮爾斯隨即在社群媒體發布影片，片中他對著布朗森的尼克隊9號球衣瘋狂踩踏，藉此嘲諷尼克隊的出局。

在節目中，布朗森帶著微笑直球對決：「我把他的球衣放在後面，是因為他曾發過一段燒我球衣的影片。」皮爾斯隨即反駁：「不，我沒燒你的球衣，我們來事實查核（Fact Check）一下。我當時只是隨便拿了一件尼克球衣，我根本不知道那是你的。」

布朗森不依不饒地開玩笑回應：「老兄，你就是燒了我的球衣，這就是我認定的故事版本。」皮爾斯最後大笑承認：「好啦，我們確實跳上去了，我們在那件球衣上跳個不停。」

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
布朗森率尼克復仇成功

皮爾斯當時的挑釁行為，在一年後得到了最強而有力的回擊。在2025年的季後賽中，布朗森帶領尼克隊在東區準決賽親手淘汰了塞爾提克隊，終結了綠衫軍的衛冕之路，並帶領尼克隊時隔25年首度闖入東區決賽。這場勝利不僅讓布朗森奠定了在麥迪遜廣場花園的領袖地位，也讓皮爾斯的嘲諷顯得格外尷尬。

當皮爾斯在節目中試圖以「我們塞爾提克（The Celtics）」自居來談論競爭時，布朗森立即打斷並反問：「誰是『我們』？（Who is we?）」，皮爾斯尷尬回應：「就是塞爾提克啊。」布朗森則笑著補刀：「不，你現在可不是了。」

東區排名膠著　季後賽恐再掀波瀾

目前塞爾提克隊以35勝19負暫居東區第二，而尼克隊則以35勝20負緊追其後，雙方勝場差僅有半場。隨著下半季賽程展開，這兩支宿敵球隊極有可能在季後賽再度相遇。

消息來源： Roommates Show

