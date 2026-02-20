美國前總統歐巴馬（Barack Obama），近日在接受播客（Podcast）節目訪問時，被問到外星人是否真實存在，當時他坦言，自己相信有外星人，但沒親眼見過。相關言論引發熱議，被部分人士認為是對外星生命確實存在的權威承認，儘管他事後已在IG上發文澄清，但現任總統川普（Donald Trump）仍補刀批他「洩露機密資訊」。
根據《路透社》報導，51區是位於內華達州的空軍秘密設施，過去數十年，一直有陰謀論者認定，那裡藏有外星人屍體和墜毀的飛碟。 歐巴馬上週在播客節目中告訴主持人科恩（Brian Tyler Cohen），他認為外星人確實存在，但他本人並未親眼見過，而且外星人也沒有被關在所謂的51區。
節目內容引發廣泛關注，歐巴馬不得不在IG上發文澄清，強調自己擔任美國總統期間，真的沒看過任何證據，表明外星人已經與地球接觸。自己原本的意思是，他之所以相信外星人存在，是由於宇宙浩瀚無垠，地球之外存在其它生命的機率並不低，但考慮到星球彼此的距離，外星生命造訪地球的可能性並不高。
原文連結：Trump claims Obama revealed classified information when he said aliens are real
我是廣告 請繼續往下閱讀
節目內容引發廣泛關注，歐巴馬不得不在IG上發文澄清，強調自己擔任美國總統期間，真的沒看過任何證據，表明外星人已經與地球接觸。自己原本的意思是，他之所以相信外星人存在，是由於宇宙浩瀚無垠，地球之外存在其它生命的機率並不低，但考慮到星球彼此的距離，外星生命造訪地球的可能性並不高。
原文連結：Trump claims Obama revealed classified information when he said aliens are real