總統賴清德日前點名高雄市長陳其邁，「不可能輕鬆太久，要有心理準備，麥克風未來會比較大支」，此話一出，引起外界聯想，對此，陳其邁在19日晚間也特別在臉書發文說，「我以後會拿『麥克風比較大支』，就是這一支啦！這是即將來到高雄櫻花季的韓團HIGHTLIGHT手燈」。對於賴清德的點名，陳其邁昨受訪時表示，一定會努力再努力，一分一秒都不會鬆懈。他提到，一定會和中央與國會合作，希望高雄能夠一天一天更加進步。陳其邁昨晚也在臉書發文說，「其實，昨天賴清德總統說的,,,我以後會拿『麥克風比較大支』，就是這一支啦！這是即將來到高雄櫻花季的韓團HIGHTLIGHT手燈」。陳其邁提到，這幾天，許多人拿著各式各樣的應援手燈和他合照，這些粉絲，一定都是在高雄留下了和最愛偶像最甜蜜的回憶。陳其邁說，市府疫後持續推動演唱會經濟，透過商圈夜市券、交通動線引導及全市應援等活動，讓國際巨星與國內外歌迷到訪高雄。2025年就有109場演唱會在高雄舉辦，吸引163萬人次到訪、帶動交通餐飲旅宿，締造52億元商機。「還沒好好的感受過歌聲的朋友，可以期待...」陳其邁打趣說，以後拿這支比較大支的麥克風唱歌，會不會比較好聽？或許就能讓你聽到「留戀不放手、等到風景都看透...看細水長流」？