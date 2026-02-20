我是廣告 請繼續往下閱讀

▲明道（如圖）認為比起保障孩子的生活，更重視的是傳遞給他們的「價值觀」。（圖／明道小紅書）

明道因演出偶像劇《王子變青蛙》、《愛情魔髮師》、《櫻野三加一》紅遍兩岸三地，近幾年前往中國發展，靠著戲劇、代言及商演收入身價推估上億，轉戰直播帶貨後，曾一夜賺進4600萬元人民幣（約2億元新台幣）的紀錄。2019年婚後育有一對子女的他，近日在社群平台小紅書上分享育兒觀念，直言自己並不打算留5億財產給兒子，因為會剝奪孩子自己闖關、打拚的快樂，認為重要的是傳遞給他們的「價值觀」。相關言論一出引來不少網友認同，直呼：「明道真的是人間清醒！」明道與鄰居聊天時被問到：「你資產這麼多，難道不會想留給下一代嗎？」他當下毫不猶豫說：「當然不會啊！我為什麼要把錢留給他？」明道認為比起保障孩子的生活，更重視的是傳遞給他們的「價值觀」。明道舉例，「（假如）我留5億給他，他很喜歡賭博，一個晚上就賭光，我能保障得了什麼？」一毛錢都不留給他，孩子也不一定會窮困潦倒。明道更分享，自己人生最快樂的時候，就是沒錢但是快要變有錢的奮鬥階段，坦言有錢之後，反而有段時間不知道該做什麼，「往後的日子裡，錢對我來說好像都是數字而已」。明道認為對未來開始具象化的「陌生安全感」，是一切快樂的源泉，如果直接把錢都留給兒子，他通通感受不到這些，「我剝奪了他自己闖關的快樂，可能挖了一個坑給他」。明道的教育觀引來許多網友認同，表示「富一代的爽感高於富二代」、「這段說得真好，人生最幸福的時候，是感受到靠自己向上的力量」、「明道真的是人間清醒，很多父母一輩子為了孩子省吃儉用，反而養出了伸手將軍」。明道在小紅書開啟「明道和你說晚安」頻道，曾創下一夜賺進4600萬元人民幣（約2億元新台幣）的紀錄，以陪伴式直播擄獲無數女粉絲的心，這幾年靠著直播也有不錯的成績。