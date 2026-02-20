我是廣告 請繼續往下閱讀

刮刮樂2,000萬超級紅包百萬大獎得主陸續出爐，台彩今（20）日公布，一位年約40歲男性初二時跟著太太回娘家，在路上看到一名身穿鮮豔東北大花衣服的男子走進彩券行，因為覺得喜氣便決定也要來彩券行買刮刮樂，結果就直接刮中100萬元，直呼要帶老婆二度蜜月。「2,000萬超級紅包」售價2,000元，共有10個頭獎2,000萬元、1,200個100萬元；統計至2月19日，已刮出3個2,000萬元、142個100萬元。新竹縣竹東鎮「承億公益彩券行」，初二開出刮刮樂百萬大獎，彩券行代理人何小姐表示，當時那名男子原先只是騎車在路上停等紅綠燈，沒想到跟著身穿鮮豔衣服的男子走進來買彩券，竟然直接刮中百萬。該名幸運男子分享，平常過年都會用年終獎金買一本「2,000萬超級紅包」刮刮樂來犒賞自己，前幾天更在社群上看到名人穿東北大花的衣服在彩券行買彩券，覺得很有趣，想不到今天就巧遇也有其他客人身穿類似的衣服，跟買就刮中大獎，並表示要計劃帶老婆去二度蜜月。