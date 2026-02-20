根據《ESPN》薪資專家Bobby Marks的最新報導指出，馬刺計畫於今年7月7日自由市場開啟後，就與建隊基石文班亞馬（Victor Wembanyama）正式簽下為期5年、總價值高達 2.52 億美元（約台幣79.6億元）的頂薪續約合約。在馬刺本季戰績高居西區第二的強力背書下，這份續約被視為聯盟今年夏天最沒有懸念的一筆操作。
值得注意的是，由於文班亞馬在2024-25賽季因資格限制未能入選任何個人獎項，即便本賽季表現亮眼，他續約第1年的起薪也無法佔到球隊薪資上限的30%。然而，這完全無礙馬刺長期留人的決心，若無意外這名法國天才預計將在黑衫軍效力至2030年後。
這意味著馬刺在鎖定文班亞馬的同時，仍有足夠的「銀彈」在自由市場或透過交易引進另一名全明星級別的球員，與瓦塞爾（Devin Vassell）、卡斯特（Stephon Castle）組成更強大的衝冠陣容。
打出MVP級數據 文班亞馬統治攻防兩端
本賽季至今，文班亞馬已進化為聯盟最具統治力的中鋒之一。在出戰的41場比賽中，場均交出24.4分、11.1籃板、2.7阻攻，且投籃命中率高達51.1%，三分命中率更提升至36.3%。
他是聯盟目前唯一一位達成「20分、10籃板、2阻攻」的球員。在他的帶領下，馬刺打出38勝16敗的戰績，暫列西區第二，正式宣告重回爭冠梯隊。
激勵條款加持！總額最高可破3億美金這份頂薪合約將包含多項激勵條款，包括入選最佳陣容、獲選年度最佳防守球員（DPOY）或最有價值球員（MVP）。若文班亞馬在2026-27賽季達成相關指標，合約總金額最高可攀升至3.033億美元。
薪資空間充裕 馬刺「銀彈」助陣文班衝冠Bobby Marks指出，馬刺目前在財務規劃上顯得遊刃有餘，預計2026-27賽季的薪資上限將達到 1.66 億美元。而馬刺目前的在冊承諾薪資僅為8210萬美元。計入相關薪資占位後，馬刺實際可操作的空間仍高達8380萬美元。
