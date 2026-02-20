我是廣告 請繼續往下閱讀

▲根據報導，湖人已準備好發動「全力追求（All-out pursuit）」，目標是將字母哥與當家球星唐西奇（Luka Doncic）配對。（圖／路透／達志影像）

隨著2026年NBA交易截止日塵埃落定，密爾瓦基公鹿隊雖暫時留住了超級巨星「字母哥」阿德托昆博（Giannis Antetokounmpo），但聯盟兩大豪門金州勇士與洛杉磯湖人即將展開一場「全方位」的休賽季爭奪戰。根據ESPN薪資專家馬克斯（Bobby Marks）最新報導，這兩支傳統強權正積極籌措籌碼，目標是在今夏發動足以改寫聯盟版圖的世紀交易。儘管勇士隊目前正因當家球星柯瑞（Stephen Curry）的膝蓋傷勢陷入掙扎，但這並未阻礙管理層補強的野心。馬克斯指出，勇士隊在今夏將擁有4枚可供交易的首輪選秀權，以及未來7年內的選秀互換權，籌碼深度高居聯盟前列。總經理小鄧利維（Mike Dunleavy Jr.）在引進波爾辛吉斯（Kristaps Porzingis）後表示，球隊依然保有強大的交易火力和薪資空間（約1800萬美元）。若公鹿隊在休賽季啟動重建，勇士甚至能將「波神」納入簽換方案，配合穆迪（Moses Moody）與波傑姆斯基（Brandin Podziemski）等年輕資產，為柯瑞爭取職業生涯最後一座總冠軍。另一方面，洛杉磯湖人隊也在積極布局。資深記者麥克梅納明（Dave McMenamin）指出，字母哥已被湖人視為今夏的「頭號大獎」。隨著詹姆斯（LeBron James）未來動向不明，若這位41歲老將在今夏選擇投身自由市場，湖人將獲得約5100萬美元的龐大薪資空間。根據報導，湖人已準備好發動「全力追求（All-out pursuit）」，目標是將字母哥與當家球星唐西奇（Luka Doncic）配對。湖人目前擁有2026、2031 2033年的三枚首輪籤，若能以此為基礎達成交易，紫金軍團將在後詹姆斯時代迅速建立起新的統治體系。字母哥目前正受右小腿拉傷困擾，並因此缺席了2026年全明星賽。雖然公鹿隊在截止日前回絕了所有試探，但隨著球隊戰績起伏，管理層深知若無法在今夏與字母哥達成續約共識，屆時將不得不面對這場各隊爭相送上「教父級報價」的交易大戰。