大年初四是接神日，也是迎財神的重要吉日，加上今（20）日大樂透春節加碼將繼續開獎，命理專家小孟老師表示，5大生肖「鼠、虎、猴、牛、龍」下注買樂透有好運，可選住家正南方的彩券行最佳。另外也提供12生肖幸運色，以及初四幸運數字，提供小妙方增加中獎運，或許今晚財神爺就降臨在你身邊。
📍初四樂透好運生肖
鼠、虎、猴、牛、龍
📍初四招財數字
2、4、6、8
📍初四刮刮樂財神方位
正南方（可找住家南方彩券行）
📍大樂透加碼初四迎財神！12生肖運勢、幸運色一次看
🟡生肖鼠
工作：意外接到大單
感情：收到貼心問候
財運：投資眼光精準
健康：減少久坐不動
幸運色：象牙白
🟡生肖牛
工作：進度神速超前
感情：老夫老妻甜蜜
財運：守住錢包大門
健康：肩頸適度放鬆
幸運色：咖啡色
🟡生肖虎
工作：靈感源源不絕
感情：大方表達心意
財運：偏財運勢看漲
健康：充足休息養生
幸運色：墨綠色
🟡生肖兔
工作：團隊默契無敵
感情：享受獨處時光
財運：結帳精打細算
健康：睡前少滑手機
幸運色：天空藍
🟡生肖龍
工作：客戶讚不絕口
感情：誤會冰釋前嫌
財運：獲取理財資訊
健康：飲食清淡為主
幸運色：金黃色
🟡生肖蛇
工作：貴人指點迷津
感情：散發神秘氣質
財運：適合規劃儲蓄
健康：注意溫差變化
幸運色：蘋果綠
🟡生肖馬
工作：衝勁十足滿分
感情：積極爭取幸福
財運：兼職收入增加
健康：減少油膩負擔
幸運色：朱紅色
🟡生肖羊
工作：人際關係和諧
感情：收到告白訊息
財運：朋友請客要吃
健康：皮膚加強保溼
幸運色：薰衣草紫
🟡生肖猴
工作：解決棘手難題
感情：幽默化解尷尬
財運：抽獎運勢不錯
健康：牙齒清潔留意
幸運色：亮橘色
🟡生肖雞
工作：新案主動找上
感情：互相交換禮物
財運：記帳釐清開支
健康：補足體力開工
幸運色：米黃色
🟡生肖狗
工作：堅守工作崗位
感情：家人介紹對象
財運：避免衝動購物
健康：筋骨伸展活動
幸運色：土黃色
🟡生肖豬
工作：思考副業發展
感情：感情穩定發展
財運：發現賺錢機會
健康：徹底放鬆身心
幸運色：玫瑰金
資料來源：小孟老師星座塔羅牌之清水孟
※【NOWNEWS 今日新聞】提醒:民俗說法僅供參考，切勿過度迷信。
※【NOWNEWS 今日新聞】提醒:民俗說法僅供參考，切勿過度迷信。
