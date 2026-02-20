我是廣告 請繼續往下閱讀

刮刮樂2,000萬超級紅包第三位頭獎得主出爐！台彩今（20）日公布，一名年輕的房仲業新鮮人連買三張都槓龜，甚至買到現金不夠，本來想收手，但因為彩券行老闆娘願意等他領錢再來買，沒想到運勢無法擋，直接刮中頭獎2000萬元。「2,000萬超級紅包」售價2,000元，共有10個頭獎2,000萬元、1,200個100萬元；統計至2月19日，已刮出3個2,000萬元、142個100萬元。新北市土城區「常生錢彩券行」日前開出2000萬元頭獎，彩券行代理人艾小姐表示，自己每次從銀行批購回來的刮刮樂，一定會先帶去對面的土城福林宮繞香爐，請土地公保佑，讓進店的客人都發財。艾小姐回憶，當時那名年輕房仲業新鮮人來彩券行，想為自己未來事業討個好彩頭，一開始連刮3張「2,000萬超級紅包」都不如他的預期，加上時間已經晚，原想就此打道回府。沒想到隨口詢問彩券行的營業時間，卻得到回覆「沒關係，會等你！」，因此決定先去領錢再回頭買，沒想到回來後運勢無法擋，刮到第2張發現那一串驚人的數字「0」，就此幸運刮中頭獎2,000萬元。