洛杉磯湖人隊將在明（21）日迎接全明星賽後的首場關鍵戰役，對手是同城宿敵快艇隊。今日練習結束後，湖人總教練瑞迪克（JJ Redick）驚喜宣布，湖人全隊目前已無傷兵，當家球星唐西奇（Luka Doncic）將於明日正式復出，主力後衛里夫斯（Austin Reaves）也將解除出場時間限制，兩人將與詹姆斯（LeBron James）久違的組成恐怖的「三巨頭」。
唐西奇回歸領軍！場均32.8分得分王歸位
此前因腿筋輕微拉傷缺席4場比賽的唐西奇，在明星賽短暫上場試水溫後，確認傷勢已無大礙，因此確定在明天的比賽中回歸。本季唐西奇打出生涯巔峰，以場均32.8分領跑全聯盟，並以8.6次助攻排名第三。他的回歸對於目前爭取西區排名前段班的湖人而言，無疑注入一劑強心針。
「鄉村曼巴」重返先發？里夫斯擺脫小腿傷勢、沒有時間限制
早前因小腿拉傷缺陣5週的里夫斯，雖然在二月初復出後曾在對陣費城76人時替補砍下35分，但過去5場比賽受限於醫護團隊約25分鐘的出場限制。瑞迪克今日證實：「里夫斯不再有時間限制。」《Heavy Sports》預期這名紫金軍團的第3核心將重新回到先發陣容，與唐西奇、詹姆斯組成最強進攻三巨頭。
此外，明星賽前受膝傷困擾的中鋒艾頓（Deandre Ayton）也預計將在明日對快艇之戰中重回禁區。這將是雷迪克接掌教鞭後，首次擁有健康的完整陣容來實踐他的戰術藍圖。
ESPN權威記者溫霍斯特（Brian Windhorst）語出驚人地表示，如果41歲的詹姆斯願意接受老東家克里夫蘭騎士隊的底薪合約，他回歸故鄉的機率高達99%。溫霍斯特直言：「這取決於詹姆斯是否願意為了『最後一舞』降薪，這將是今年夏天NBA最大的人事懸念。」
湖人本季在核心輪流缺陣的情況下，依然保持在西區競爭行列，但表現起伏不定。隨著唐西奇與里夫斯滿血回歸，這支歷史豪門準備向全聯盟證明，擁有三名全明星等級戰力的他們，仍是總冠軍最有力的競爭者。
消息來源：《Heavy Sports》
詹皇未來成謎 「減薪回騎士」傳聞達99%？儘管球隊場內形勢大好，場外的「詹皇去向」依然是洛杉磯上空盤旋不去的大霧。詹姆斯（LeBron James）將於今夏成為自由球員，他近日在明星賽受訪時對退休與否及續約計畫皆表示「不確定」。
