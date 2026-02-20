我是廣告 請繼續往下閱讀

大年初四迎財神，也是傳統民俗補財庫的日子，行政院長卓榮泰今天上午到台中豐原武德宮參拜祈福，被問及大甲鎮瀾宮國運籤顯示今年是撥亂反正、求共識的一年，他表示希望台灣不要亂，就不用「撥」，也會往好的方向走。卓榮泰並透露，中央政府將在大台中投下8075億，建構未來的精密智慧新核心，讓財神爺直接賜福台中這個大財庫。卓榮泰今（20）日在立委何欣純、台中市議員謝志忠等人陪同下，赴豐原武德宮參拜祈福，媒體問及大甲鎮瀾宮昨天深夜抽出國運中上籤，要「撥亂反正、求共識」。卓榮泰表示這是神明的啟示，接下來就是要國人來努力，他希望台灣不要亂，就不用「撥」，而且不要亂，就會非常有秩序。新的一年大家往好的方向想、好的方向做，國運也會往好的方向走。稍後卓榮泰在致詞時說，傳統民俗在大年初四要補財庫，台中本來就是很大的財庫，中彰投是未來的精密智慧新核心，中央政府將編8075億建設大台中，這是全國六大區域產業生活圈很重要一環，既有先進科技也有精密科技、傳統產業製造。財神爺有來賜福，新的一年，希望百工百業再衝一波，中央地方連結一條心，今天比去年更認真用功努力，看世界看見台灣關鍵的力量、希望中小企業更興盛、高科技更領先、農業更智慧化、地方環境更永續發展。