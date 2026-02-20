我是廣告 請繼續往下閱讀

高雄市左營區蓮潭路市集昨（19日）晚間，一名51歲陳姓男子因疑遭路人訕笑，竟返家取出一只盛裝「汽油混合洗衣精」的塑膠桶，朝路人潑灑，所幸現場民眾機警制止，未釀成傷亡。警方獲報後調閱監視器追緝，並前往陳嫌住處將其逮捕歸案，他雖辯稱只是為了嚇嚇對方，但仍遭警方依公共危險罪嫌移送橋頭地檢署偵辦。事發在19日晚間9時許，左營區蓮潭路市集內一名男子，突朝路人潑灑不明液體，引發民眾恐慌，所幸在場人士反應機警及時制止，該男子隨後便逃離現場。警消獲報趕抵後，確認潑灑液體為少量汽油混合洗衣精。警方調閱附近監視器展開追查，迅速鎖定51歲陳姓男子涉有重嫌，並前往其住處將人帶回。對此，陳男到案後供稱，事發當時疑似聽到有人對他訕笑，才返家取出一只曾誤用來盛裝汽油的洗衣精塑膠桶。陳嫌強調，只是想嚇唬對方，並沒有縱火或傷人的意圖。警方指出，全案雖未釀成實際危害，但已危及公共安全，警詢後仍依違反公共危險罪嫌，移請橋頭地檢署偵辦。