農曆春節來到大年初四，多數民眾都會買刮刮樂試試手氣，且不少人會以選號來購買，藝人邱宇辰（毛弟）便選了自己生日日期的幸運數字10，沒想到，還真的連中兩張刮刮樂，共6000元意外之財到手。
邱宇辰昨（19）日在IG限時動態上傳手拿兩張刮刮樂的照片，10月10日生日的他，以數字10選擇兩張尾數10的「2000萬超級紅包刮刮樂」，居然一張中5000元，另一張中1000元，相當幸運。
破解刮刮樂選號迷思 店家：沒有哪個號碼特別好中
許多人買刮刮樂都會有選號迷思，堅持要買自己心目中屬意的號碼，如果檯面上沒有，甚至會要求彩券行老闆開新的本子，不過有家中經營彩券行8年的網友發文說：「我再說一次，刮刮樂沒有哪個號碼特別好中，檯面上沒有的號碼就是沒有，不要凹我們新開一本給你選，如果我們知道哪個號碼好中獎，我們就自己刮就好了啊！」
獎項都是隨機分佈 也沒有連號必會中獎的買法
而《NOWNEWS今日新聞》也實際採訪台南彩券行老闆，老闆表示：「刮刮樂真的沒有選號祕訣，你問我我也不知道，獎項一直以來都是隨機分佈，每間店都想要有顧客刮出頭獎，讓自己的營業額可以拉高。」老闆也幽默地說，如果知道哪個號碼比較會中，就會自己包下來刮了，「問題是就真的沒有幸運號碼！」
至於坊間流傳若沒中獎，「上下號一定至少有一張會中獎」的買法，對此，老闆直言：「也沒有一定，客人有買五張連號都槓龜的經驗，買三張連號都槓龜的人也是滿多的，刮刮樂就是搏一個運氣，不如憑第一直覺購買就好！」
資料來源：邱宇辰CHRISCHIU IG
