美式賣場好市多常常能挖到便宜實惠的商品，沒想到現在連高級家具都有平價替代版出現！近期有會員目睹好市多賣場內販售一款不到 4,000 元的「毛毛蟲懶人沙發」，忍不住發文詢問商品使用心得，引來數千名網友關注討論。
毛毛蟲沙發真品要價 12 萬！好市多「翻版」不到 4 千元
近期有網友在臉書社團「Costco好市多 商品經驗老實說」發文表示：「在 Costco 看到了毛毛蟲沙發！有買的人可以分享一下嗎？」
實際查看照片中的「毛毛蟲懶人沙發」，標榜符合人體工學、舒適耐坐，加上低重心座高設計，坐下後雙腿不會懸空，並採用優質回彈泡棉，且為整塊海綿無拼接設計，但價格卻只要 3,899 元、官網上的售價則是3,999元含運費。
價格曝光後，立刻引發上千名網友關注，因為這款毛毛蟲懶人沙發外型神似法國品牌「Ligne Roset」的 TOGO 系列沙發。而法國品牌販售的 TOGO，則是由傳奇設計師Michel Ducaroy於 1973 年為 Ligne Roset 打造的經典作品。TOGO 以全泡棉結構設計聞名，沒有傳統沙發骨架，核心採用多種不同密度與形狀的泡棉手工製成，完美貼合人體工學。
另外，TOGO 從入門 A 級至頂級 R 級共 18 種布面等級，依據面料等級與色系不同而有差異化定價，光是最便宜的單人座就要價約 8 萬元，雙人座更高達 12 萬元以上，還有20萬以上的更高級款。
因此，許多網友也同樣好奇是否真的有人購買過好市多這款「毛毛蟲懶人沙發」，隨後陸續有人回應分享試坐的心得：「昨天去嘉義店，我看到試坐的人說不錯」、「打趴一堆 5、6 千元的仿品，但還是和真品有差距」、「今天剛好有試坐，我覺得很舒服」、「當然比不上真品，但考量到這個價格可以接受了」，但也有不少人提出疑慮，認為是否有侵權嫌疑。
資料來源：好市多官網、好市多經驗老實說社團
