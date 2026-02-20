我是廣告 請繼續往下閱讀

克里夫蘭騎士隊在今（20）日對陣布魯克林籃網的比賽中，展現了季中交易後的恐怖統治力。在明星賽後首場戰役，騎士憑藉新核心哈登（James Harden）的串聯，以及防守大將莫布利（Evan Mobley）的傷癒復出，全場一度領先達43分，最終以112：84輕鬆擊潰籃網，豪取本季最長的6連勝，以35勝21敗的戰績穩居東區前四。自2026年2月初，快艇出乎意料地將戰術核心哈登送往騎士、換回年輕控衛加蘭（Darius Garland）後，獲得哈登的騎士已成為全聯盟最火燙的球隊。此役哈登展現了充沛體能，全場8投6中，包含3記三分球，貢獻16分、9助攻與5籃板，並送出3次抄截。哈登與米契爾（Donovan Mitchell）的後場組合在開局便打爆籃網防線，首節騎士打出34：16的攻勢奠定勝基。米契爾全場攻下17分、5助攻，騎士在前三節便取得35分領先，讓比賽提早進入垃圾時間。最終就以112：84輕取籃網。結束此戰後騎士將馬不停蹄奔赴夏洛特，挑戰黃蜂、力拼7連勝。除了哈登的穿針引線，騎士防守基石莫布利也在今日傷癒歸隊。這位現任年度最佳防守球員（DPOY）此役出戰不到三節就攻下10分、9籃板。搭配艾倫（Jarrett Allen）的15分、10籃板，騎士禁區防守讓籃網眾將束手無策。反觀籃網隊，自從休賽期從金塊交易來小波特（Michael Porter Jr.）後，雖然擁有了穩定得分點，但整體防守仍顯疲態。小波特此役手感冰冷，13投僅5中拿到14分，籃網先發五虎中僅他1人得分上雙，終場慘吞2連敗，戰績跌至15勝39敗。