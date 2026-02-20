我是廣告 請繼續往下閱讀

▲財神爺分別於下午2時30分及4時現身，發現糖果與紅包，還會與現場消費者擲骰子試手氣，喜氣洋洋。（圖／業者提供）

▲追風奇幻島麗寶店有VR蹦床、百萬大球池、網繩迷宮等，絕對是小孩放電最佳去處。（圖／業者提供）

春節假期接近尾聲，隨著北返車潮陸續出現，不少民眾選擇到麗寶樂園渡假區稍作停留。麗寶指出，有些遊客原本準備一路北上，在發現高速公路車潮湧現後，乾脆停下腳步到麗寶OUTLET休息吃飯，順道逛街玩樂，避開交通壅塞，讓返程更加從容順利。今天是大年初四接財神，台中麗寶OUTLET MALL應景舉辦「財神報喜發大財」活動，財神爺分別於下午2時30分及4時現身，發現糖果與紅包，還會與現場消費者擲骰子試手氣，喜氣洋洋，充滿濃濃年味。麗寶OUTLET指出，今天登場的「財神報喜發大財」活動，成為遊園民眾爭相參與大的亮點。打扮一身喜氣的財神爺，下午2時30分出現大廳發送糖果與紅包時，引來民眾驚喜連連，紛紛擁上搶喜糖沾喜氣，不少人還搶著與財神爺合影。財神爺並與現場消費者擲骰子比大小、試試新年手氣。一名遊客笑說，新的一年能從財神爺手中接過紅包，絕對是好兆頭，希望好運一整年。隨著逛街與走春人潮湧現，美食街人潮強強滾，大多數餐廳都座無虛席，包括這一小鍋、勝博殿、涓豆腐等人氣主題餐廳，更是一位難求，尤其用餐尖峰時段，家家店門前無不大排長龍。今天儘管天空飄著細雨，氣溫微涼，麗寶樂園仍湧現不少家庭客，大多是把握假期尾聲前來走春遊玩，園區整體步調舒適、動線順暢。人氣設施飛象藍天、搶救地心、皇冠鞦韆等，都吸引大小朋友排隊體驗。麗寶福容大飯店在新春期間推出「幸福加值行動」活動，只要到指定店家消費不限金額，即可獲得門掛集點卡乙張，集滿貼紙就能兌換甜蜜小禮，吸引不少親子家庭邊逛邊集點，增添互動樂趣。飯店下方的麗寶休息站，成為南來北往旅客的重要中繼點，不少民眾會順道停留補給與休息。佔地約300坪的「追風奇幻島」更是人氣焦點，設施豐富、空間寬敞，吸引許多家長帶孩子前來放電探險，讓小朋友盡情奔跑玩樂，大人也能輕鬆休憩。