手機電量焦慮已經是現代人的通病，常常出門只要手機沒有電就會感到沒有安全感，尤其使用iPhone的用戶經常要面臨電池續航力的問題。外媒《CNET》就表示，有些人手機電力常常都被一些平常用不到、持續運作的背景功能消耗，像是iPhone就有鎖定畫面小工具、介面動態效果、鍵盤震動回饋等，都是會吃電的功能，但這些都可以關閉，以延長電量續航力及電池壽命。

據《CNET》報導，在使用iPhone時有一些關鍵設定會消耗你的電量，但這些功能你都可以關閉，與其看著電量默默的被吃掉，不如做一些簡單的調整，就能夠延長電池好幾小時的續航力，進而讓你的電池健康度壽命延長。

▲在使用iPhone時有一些關鍵設定會消耗你的電量，但這些功能你都可以關閉，不僅省電更能延長電池壽命。（示意圖／Pixabay ）
iPhone偷電功能1：鎖定畫面的小工具

iPhone的鎖定畫面小工具（Widgets），會讓相關App在背景持續自動更新資料，例如天氣、賽事比分或者行事曆資訊，也因為需要不斷更新內容，讓App長時間都在背景下運作，自然會增加耗電，最直接方式就是避免在鎖定畫面擺放太多小工具。你可以「長按鎖定畫面」>「左右滑動自配鎖定畫面」，切換到沒有這些小工具的畫面配置。

▲長按鎖定頁可以更換鎖定畫面的小工具，保持乾淨整潔可以讓會更新輪動的App不會再背景持續耗電。（圖/記者張嘉哲合成）
iPhone偷電功能2：降低介面動態效果

iPhone的系統內建不少流暢的動畫以及視覺效果，像是開關App的縮放動作、Siri的動態光效等，雖然操作起來更加生動，但同時也會讓電力消耗較快，在不影響功能的狀況下，你可以點選「設定」>「輔助使用」>「動態效果」>「開啟減少動態效果」。

▲iPhone有很多動畫以及視覺效果，然而這些都可以透過設定「輔助使用」>「動態效果」>「開啟減少動態效果」來關閉，減少耗電。（圖/記者張嘉哲合成）
iPhone偷電功能3：關閉鍵盤震動回饋

iPhone從iOS 16開始加入了「鍵盤震動回饋」功能，每按一字按鍵就會有輕微的震動，比單純的聲音提示更有手感，不過蘋果也有在官方說明提到，開啟鍵盤觸覺回饋可能會影響iPhone電池的續航能力，因此關閉該功能也能節省電力。你可以點選「設定」>「音效與觸覺回饋」>「鍵盤回饋」>「關閉觸覺回饋」。

▲iPhone鍵盤觸覺回饋已經被蘋果證實會影響電池續航，民眾可以到設定>音效與觸覺回饋>鍵盤回饋>關閉觸覺回饋。（圖/記者張嘉哲合成）
如果是用iPhone的你，看完本文，如果發現以上這些功能你平常根本用不到的話，真的可以全部關閉，避免手機更為耗電，也能延長電池壽命哦！

資料來源：CNET

