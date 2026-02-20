我是廣告 請繼續往下閱讀

匝道封閉： 10-18時國1仁德、虎尾北向入口及國1王田雙向入口。 12-24時國1埔鹽系統、國3西濱北向入口。

高乘載管制： 13-18時國5蘇澳至頭城各交流道之北向入口。

收費措施(單一費率、國3新竹系統至燕巢系統採單一費率再8折收費、0-5時暫停收費)。

另有開放路肩、替代道路、匝道儀控…等。

▲春節連續假期高速公路交通疏導。（圖／高速公路局提供）

春節連假倒數三天，明（21）日初五預估國道交通量為平日的1.3倍。高公局公布預判重點壅塞路段，並且建議西部國道北向用路人，建議南部地區於時前出發，中部地區於12時前出發，國5北向則建議在9時前出發。今日下午國道壅塞路段包括國1北向大雅系統至后里、新竹系統至湖口；國3北向南雲至名間、沙鹿至大甲、後龍至竹南、茄苳至寶山；國5北向宜蘭至頭城；國6西向東草屯至霧峰系統；其餘路段行車大致正常。截至17時，國道交通量為87.8百萬車公里，預估今日交通量為134百萬車公里，仍在預期範圍。另今日截至17時，共發生73件事故，如下午15時6分於國1北向88公里處發生小客車及大貨車追撞事故，占用中線車道，於15時12分排除，造成後方車流回堵5公里；15時16分於國1南向230公里處發生4輛小客車追撞事故，占用內線車道，於下午15時45分排除，造成後方車流回堵7公里，相關事故均導致車輛回堵影響整體車流甚鉅。明日初五預估國道交通量為119百萬車公里，為平日年平均的1.3倍，其中北向交通量可達75百萬車公里，為平日年平均的1.6倍。高公局預判重點壅塞路段為國1北向西螺-埔鹽系統、南屯-后里、苗栗-湖口；國3北向竹山-中興、草屯-霧峰、大山-香山、關西-大溪；國5北向宜蘭-坪林；國4西向潭子系統-豐勢；國6西向東草屯-霧峰系統；國10西向仁武-左營端等路段。明日國道相關疏導措施包括：