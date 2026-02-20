我是廣告 請繼續往下閱讀

歐洲環保組織近期發布研究報告「European ToxFree LIFE for All」，發現包含 Bose、三星（Samsung）、Sennheiser、Panasonic 等知名大廠在內的 81 款熱門耳機都被驗出超標的「雙酚類」等致癌物質，更可能因運動產生的汗水與熱氣，加速皮膚吸收毒素的過程，進而增加罹患乳癌、睪丸癌及前列腺癌的風險。根據《每日郵報》（Daily Mail）報導，European ToxFree LIFE for All報告針對捷克、斯洛伐克、匈牙利等中東歐國家，以及Shein、Temu等電商平台所販售的耳機進行調查，發現高達 98% 的樣本檢出含有雙酚 A（BPA），超過75%則含有雙酚 S（BPS）。部分耳機零件被檢出雙酚濃度高達 315 mg／kg，與歐洲化學品管理局（ECHA）規定的 10 mg／kg 限值相比，超標高達 30 倍。其中，Bose QuietComfort、Sennheiser Accentum True Wireless 以及 Samsung Galaxy Buds3 Pro 等高階型號，均被偵測出雙酚含量超出安全標準。研究顯示，如果運動時皮膚分泌的汗水會充當化學物質的溶劑，讓塑料中的有害分子更容易游離；再來當體溫升高時，皮膚毛孔擴張，血液循環加快，使得溶解在汗水中的「毒素」更直接地透過皮膚屏障進入血液系統。另外，除了雙酚，研究中也發現微量的塑化劑與氯化石蠟。雖然單一耳機的毒素未必會立即致命，但若考慮到生活中其他塑膠製品累積的「雞尾酒效應」，其長期健康危害不容忽視。專家建議採取以下預防措施，包括運動後及時擦乾耳朵周圍汗水，並定期清潔耳機耳墊、縮短長時間、高頻率的佩戴習慣，以及若耳機的塑料塗層或海綿墊出現霧化、碎裂或黏膩感，應立即更換，因為老化塑料釋放化學物質的風險更高。