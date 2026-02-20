我是廣告 請繼續往下閱讀

演小少爺的鍾國洪先生在我小時候已經30幾歲，現在已經48歲了天啊！他演戲真的超級棒又專業」。

▲《戲說台灣》經常演人家小孩的鍾國洪其實不是童星，而是成年人，許多觀眾長大之後才知道，引爆熱議。（圖/YouTube@戲說台灣）

《戲說台灣》小少爺不是童星！本尊48歲觀眾超傻眼

鍾國洪其實現年已經48歲，等於他演《戲說台灣》早就已經是成年人，讓小時候看戲的觀眾長大之後都非常傻眼。

▲鍾國洪本人只有135cm，而且實際年齡已經48歲，不少看《戲說台灣》長大的觀眾相當傻眼。（圖/臉書@鍾國洪）

被醫生診斷出生長激素與荷爾蒙分泌不足

高中時期他才125公分高，最後停留在135公分。

鍾國洪135cm獲封「台灣真人版柯南」！演好戲過好生活讚爆

像是自己要買菸或者投票時，都因為外貌和實際年齡落差太大遭到質疑