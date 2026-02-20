長壽台劇《戲說台灣》應該是不少人的童年回憶，節目到現在都還有新單元推出，劇中許多面孔都是資深演員，觀眾都已經非常熟悉。然而還記得這位經常飾演富家小少爺的演員鍾國洪嗎？雖然他身材嬌小只有135cm，又帶有稚嫩臉孔，但其實他並不是童星，而是本尊已經48歲的演員，因為罹患罕病導致身高發育受限，但依舊不影響他的精湛演技，被觀眾封為是「台灣真人版柯南」。
有網友在社群平台「Threads」貼文指出「真的超級震驚.....小時候超愛看《戲說台灣》，想說怎麼會有這麼成熟的小孩，演技也很厲害，結果長大之後才知道，演小少爺的鍾國洪先生在我小時候已經30幾歲，現在已經48歲了天啊！他演戲真的超級棒又專業」。
貼文曝光後，不少網友紛紛回應「長大才知道他不是童星.....好傻眼」、「小時候看就想說怎麼有小孩演這麼好，沒想到是大人啊！」、「他好像是罹患罕病長不高的樣子，但演技是真的很強」、「童年心中的小少爺啊！一直以為他是童星，好驚訝」、「真的會嚇到欸，沒想到竟然已經48歲了嗎？根本真人版柯南啊！」
《戲說台灣》小少爺不是童星！本尊48歲觀眾超傻眼
事實上，網友討論的這位是本土劇資深演員「鍾國洪」，在《戲說台灣》裡經常會飾演有錢人家的小孩，人稱小少爺，因為嬌小體型加上稚嫩的臉蛋，許多觀眾都以為他是童星出身，但沒想到，鍾國洪其實現年已經48歲，等於他演《戲說台灣》早就已經是成年人，讓小時候看戲的觀眾長大之後都非常傻眼。
為何鐘國洪會如此嬌小？原來是因為他在國小三年級時，被發現成長進度落後，被醫生診斷出生長激素與荷爾蒙分泌不足，生長激素缺乏症的發生率約1/4000，且在臨床統計上，男性的發病率普遍高於女性。據他自己透露，高中時期他才125公分高，最後停留在135公分。
鍾國洪135cm獲封「台灣真人版柯南」！演好戲過好生活讚爆
鍾國洪也表示，身高問題加上童顏也為生活帶來一些不便，像是自己要買菸或者投票時，都因為外貌和實際年齡落差太大遭到質疑，最讓他困擾的，就是想考取機車駕照代步時，竟被駕訓班教練以「個頭太小難通過面試」為由拒絕，還建議他去考特殊駕照，讓他非常無奈。
不過鍾國洪也不怨天尤人，靠著自己精湛的演技，依舊在演藝圈闖蕩，在鄉土劇領域當中發揮比童星更具有層次的演技。熱愛生活的他，也常常在臉書粉專分享自己的踏青生活，活出自我的人生，讓不少粉絲讚爆，支持他繼續演出更好的戲劇作品。
資料來源：鍾國洪臉書
