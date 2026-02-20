我是廣告 請繼續往下閱讀

曹寶兒順利生下兒子 母子均安

▲金秀賢、曹寶兒（右）2024年還一起到新加坡Disney+全球內容展示會介紹《山寨人生》，如今做白工。（圖／Disney+）

南韓34歲女星曹寶兒大年初四正式升格當媽，所屬公司BILLIONS證實她已於今（20）日順利產下一子，產婦與孩子都很健康，目前在家人滿滿的愛與祝福中休養。回顧她2024年10月宣布與圈外男友結婚、同年11月公開懷孕喜訊，如今迎來新生命報到，公司也表示：「一直以來感謝大家溫暖的關心與祝賀，也請大家多多為迎來珍貴新生命的曹寶兒演員送上祝福與應援。」曹寶兒公司BILLIONS發表官方聲明表示：「曹寶兒今天（20日）順利產下一子。」正在調養身體中。2024年10月無預警公開婚訊時，曹寶兒就曾在訪問中坦言，從小對婚姻有憧憬，但因為對工作抱有熱情，才一路把時間往後延，努力將工作與私生活清楚分開；11月宣布懷孕後，喜訊連發獲得外界滿滿祝福。2011年曹寶兒透過JTBC《住在清潭洞》出道，之後出演《搖滾吧！花美男》、《馬醫》、《拜託媽媽》、《Monster》、《九尾狐傳》等作品逐步打開知名度，婚後仍持續投入拍攝，參與Netflix《吞金》，沒有因身分改變而淡出鏡頭。去年（2025）本來也有與金秀賢主演的《山寨人生》要開播，怎料金秀賢爆出與已故女星金賽綸的情感爭議，輿論燒不停，導致Disney+選擇暫時延播此劇。當時曹寶兒為了拍戲，連蜜月旅行都沒有去，被全網稱是金秀賢、金賽綸事件中，最無辜的受害者。