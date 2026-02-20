日本三重縣外海今（20日）發生貨船與海釣船相撞事故，海釣船上13人全數落海，其中2人心肺停止、7人受傷。
據日媒NHK報導，事件發生在當地時間今日中午12時55分，三重縣鳥羽市國崎町外海，重約499噸、船長約72公尺的貨船「新生丸」，撞上重約16噸、船長約15公尺的海釣船「功成丸」，導致海釣船斷成兩截、翻覆毀損。
海上保安廳與消防單位表示，這起事故造成海釣船上1名船長與12名釣客共13人全數落海。雖然所有人員隨後被附近航行的船隻救起，但其中已有2人處於心肺停止狀態，2人重傷、5人輕傷。
涉事貨物船為廣島縣一家海運公司所屬的鋼材運輸船。據該公司稱，該船當時正從愛知縣衣浦港出發，預計前往岡山縣水島港。海上保安廳正對事故狀況展開詳細調查。此外，日本運輸安全委員會已決定於21日後派遣4名船舶事故調查官前往現場，釐清詳細事故原因。
海釣船船長家屬表示，「那一帶經常有小型貨物船航行，過去也曾覺得危險，但印象中從未發生過這種程度的事故。」
官網介紹，「功成丸」是從三重縣鳥羽市國崎漁港出發的海釣船，提供在魚種豐富（如竹筴魚、石狗公、真鯛等）的伊勢灣享受釣魚樂趣的服務。船上配備有魚群探知機與聲納等設備，並提供散客合船或包船方案。網站上的營業行事曆顯示，20日預定於上午5點半出發進行比目魚釣行程，正午則預定進行竹筴魚釣行程。
我是廣告 請繼續往下閱讀
海上保安廳與消防單位表示，這起事故造成海釣船上1名船長與12名釣客共13人全數落海。雖然所有人員隨後被附近航行的船隻救起，但其中已有2人處於心肺停止狀態，2人重傷、5人輕傷。
涉事貨物船為廣島縣一家海運公司所屬的鋼材運輸船。據該公司稱，該船當時正從愛知縣衣浦港出發，預計前往岡山縣水島港。海上保安廳正對事故狀況展開詳細調查。此外，日本運輸安全委員會已決定於21日後派遣4名船舶事故調查官前往現場，釐清詳細事故原因。
官網介紹，「功成丸」是從三重縣鳥羽市國崎漁港出發的海釣船，提供在魚種豐富（如竹筴魚、石狗公、真鯛等）的伊勢灣享受釣魚樂趣的服務。船上配備有魚群探知機與聲納等設備，並提供散客合船或包船方案。網站上的營業行事曆顯示，20日預定於上午5點半出發進行比目魚釣行程，正午則預定進行竹筴魚釣行程。