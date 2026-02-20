台南市歸仁區20日下午發生一起火警，位於保興一街的一處民宅突然起火。消防局獲報後出動16車、35人前往搶救。現場為4層樓建築，一樓車庫內2輛轎車及2輛電動機車起火燃燒，濃煙與火舌不斷竄出，燃燒面積約25平方公尺。消防人員布水線灌救，於下午5點40分控制火勢，5點58分撲滅，初估財損約10萬元，詳細起火原因仍待調查釐清。

這起事故共造成2人受傷。56歲姚姓男子額頭有約0.5%二度灼傷；53歲龍姓女子則因吸入碳粒導致身體不適。兩人均意識清楚，經預防性送醫治療後，所幸沒有生命危險。

▲20日台南歸仁區一處民宅發生火災，現場火焰與濃煙不斷竄出，造成2人受傷；疑似住戶燒金紙時，爐火不慎引燃電動車所致。（圖／翻攝畫面）
雖然現場無人死亡，但住戶飼養的愛犬一度受困火場。消防人員將狗狗救出時已奄奄一息，倒臥在主人懷中動也不動。住戶當場情緒崩潰，抱著愛犬痛哭，還多次以「嘴對嘴」方式試圖替狗狗進行人工呼吸搶救，畫面令人不捨。

根據當地里長表示，起火原因疑似與當天為「請神日」有關，住戶焚燒金紙時，爐火不慎引燃電動車，進而釀成火勢。不過，詳細起火原因仍有待警消進一步調查釐清。

