春節假來到尾聲，開工後回歸工作或學習時，常會感到情緒不適或備感壓力，這時就要小心「假期後憂鬱」的症狀，精神科醫師楊聰財表示，收假憂鬱通常3至7天即可恢復，這段期間建議多運動、調整飲食、透過社群分享生活調整狀態，若一周後仍感到不適，則可到身心科、精神科諮詢醫師意見。
情緒反應過大 假期後恐出現適應障礙
台北長庚醫院精神科主治醫師劉嘉逸說明，「假期後憂鬱」指的是假期後的「憂鬱心情」或「負面情緒」，休假後回到職場較容易感到壓力，所以會有假期後憂鬱情緒相當正常，若這樣的情緒已超乎一般情緒反應的程度，自己調適不來且影響生活與工作，
輕者可能是「適應障礙」，重者可能是「憂鬱症」。
收假症候群怎麼解決？
楊聰財則指出，一般人在作息不正常的情況下，大約5天左右就會出現時差，且收假症候群不只會發生在生活、工作壓力較大的人身上，若本身時間控管能力差，也可能因工作做不完或虛度時間而感到情緒不穩，不只影響做事效率，也會傷害和同事、同學間的關係。
楊聰財提及，想處理收假症候群，首先要調整好作息，盡量在晚上11點左右入睡、早上7點起床，空閒時間可多從事慢跑、打球等運動，促進活動力和多巴胺，以及和情緒、睡眠相關的血清素、影響反應能力的腎上腺素等。
楊聰財強調，開工後飲食則要避免刺激的食物，包括炸、烤、辣、過油的食物等，適量攝取蔬菜、水果，維持飲食均衡。在開工前一天約20至40分鐘可進行「低壓版工作模擬」，包括整理桌面檔案、列出開工首日最簡單的3件事等低強度任務。這項練習能啟動大腦的預期系統，降低因未知而產生的壓力感。
我是廣告 請繼續往下閱讀
台北長庚醫院精神科主治醫師劉嘉逸說明，「假期後憂鬱」指的是假期後的「憂鬱心情」或「負面情緒」，休假後回到職場較容易感到壓力，所以會有假期後憂鬱情緒相當正常，若這樣的情緒已超乎一般情緒反應的程度，自己調適不來且影響生活與工作，
楊聰財則指出，一般人在作息不正常的情況下，大約5天左右就會出現時差，且收假症候群不只會發生在生活、工作壓力較大的人身上，若本身時間控管能力差，也可能因工作做不完或虛度時間而感到情緒不穩，不只影響做事效率，也會傷害和同事、同學間的關係。
楊聰財提及，想處理收假症候群，首先要調整好作息，盡量在晚上11點左右入睡、早上7點起床，空閒時間可多從事慢跑、打球等運動，促進活動力和多巴胺，以及和情緒、睡眠相關的血清素、影響反應能力的腎上腺素等。
楊聰財強調，開工後飲食則要避免刺激的食物，包括炸、烤、辣、過油的食物等，適量攝取蔬菜、水果，維持飲食均衡。在開工前一天約20至40分鐘可進行「低壓版工作模擬」，包括整理桌面檔案、列出開工首日最簡單的3件事等低強度任務。這項練習能啟動大腦的預期系統，降低因未知而產生的壓力感。
更多「2026過年」相關新聞。