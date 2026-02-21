我是廣告 請繼續往下閱讀

情緒反應過大 假期後恐出現適應障礙

春節假來到尾聲，開工後回歸工作或學習時，常會感到情緒不適或備感壓力，這時就要小心「假期後憂鬱」的症狀，精神科醫師楊聰財表示，收假憂鬱通常3至7天即可恢復，這段期間建議多運動、調整飲食、透過社群分享生活調整狀態，若一周後仍感到不適，則可到身心科、精神科諮詢醫師意見。台北長庚醫院精神科主治醫師劉嘉逸說明，「假期後憂鬱」指的是假期後的「憂鬱心情」或「負面情緒」，休假後回到職場較容易感到壓力，所以會有假期後憂鬱情緒相當正常，若這樣的情緒已超乎一般情緒反應的程度，自己調適不來且影響生活與工作，