美國聯邦最高法院今（20）日判決出爐，總統川普援引「國際緊急經濟權力法」（IEEPA）課徵關稅發布判決違法，不得再引該法課徵對等關稅和芬太尼關稅。專家指出，白宮仍可依據其他法源繼續推動貿易措施，例如《貿易擴張法》第232條與《貿易法》第301條課徵關稅。
美國聯邦最高法院判決，大法官以6比3票數裁定不得引用IEEPA課徵關稅來課徵對等關稅和芬太尼關稅，理論上先前因該法課徵的關稅也應退還給進口商；但川普先前也揚言，若關稅被最高法院推翻，將引用其他法律繼續課徵關稅，或將其重新包裝為「許可費」。
台灣近期才與美國簽訂台美對等貿易協定（ART），爭取到15%不疊加關稅，但必須要承擔開放市場，2500億美元的赴美投資，以及2500億美元的政府信保；即便尚無法確定台美貿易協定是否會有延續可能，但美國最高法院推翻關稅法源，預料會成為立法院是否同意的攻防議題。
延伸閱讀：台美簽訂貿易協定 外資對台灣今年GDP成長率「翻倍」
財經專家游庭皓在臉書「游庭皓的財經皓角」分析，美國最高法院以6比3裁定，川普在第二任期內，對多個貿易夥伴祭出的全面性關稅違法，認為他援引《國際緊急經濟權力法》（IEEPA）加徵關稅，已超越總統授權範圍，指出IEEPA賦予總統「規範進口」的權力，並不等同於可以直接徵收關稅，此舉構成對行政權的重要限制，也被視為對川普經濟政策核心的一次重大法律否決。
他表示，即便未來須將相關稅收退還給進口商，白宮仍可依據其他法源繼續推動貿易措施，例如《貿易擴張法》第232條與《貿易法》第301條在關稅幅度上彈性極大，第201條須經國際貿易委員會調查後實施、最長可達八年，而第122條則可在150天內先行加徵最高15%關稅，再交由國會決定是否延長。
他總結，「所以，即便IEEPA這條路被封住，行政部門手中仍握有多項貿易工具，政策方向未必出現實質逆轉。」
