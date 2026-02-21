我是廣告 請繼續往下閱讀

刮刮樂2,000萬超級紅包第四位頭獎得主出爐！台彩今（21）日公布，一對夫妻初二在回娘家前，先去勝安宮參拜，結果突然想嘗試刮刮樂，站在櫃檯躊躇已久，先生直呼慶幸平常秉持著「聽某嘴、大富貴」，才能幸運刮到大獎。「2,000萬超級紅包」售價2,000元，共有10個頭獎2,000萬元、1,200個100萬元；統計至2月20日，已刮4個2,000萬元、161個100萬元。台南市北區「期期開彩券行」日前開出2000萬頭獎，彩券行代理人薛小姐興奮表示，今年大年初二店裡可謂「雙喜臨門」，同日一早才剛有一位客人幸運刮中1,000元面額刮刮樂的貳獎100萬元，沒想到又有刮出頭獎。薛小姐轉述，頭獎夫妻是年約30多歲台南人，每年大年初二回娘家前，都會先去附近的勝安宮參拜後。今年拜拜完後，太太靈機一動，忽然提議想刮刮看最近很夯的「2,000萬超級紅包」，便邀先生與家人一起到了彩券行試手氣；他們站在櫃檯前想了許久，最後決定挑一張來試試，沒想到竟一張就幸運刮中頭獎2,000萬元。薛小姐說，當時夫妻倆得知刮中頭獎當場喜極而泣，更激動與家人相擁歡呼，先生很感謝太太的「心血來潮」，也很慶幸自已平常秉持著「聽某嘴、大富貴」，才能幸運刮到大獎。薛小姐指出，彩券行店內有供奉一尊金色彌勒佛，每日開店前都會悉心為神尊淨身、擦拭得金光閃閃，也許是這份用心被祂感受到，冥冥之中自有庇佑，才會幫助店裡福氣滿滿，接連刮出大獎來！