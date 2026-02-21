我是廣告 請繼續往下閱讀

刮刮樂2,000萬超級紅包大獎得主又出爐！台彩今（21）日公布，一位在外打拼的花蓮青年，因夢到土地公指示，因此前往彩券行，挑選牆上最順眼的刮刮樂，沒想到竟然刮出百萬元，連拿彩券時手都在發抖，直呼是土地公賜福送給他過好年。「2,000萬超級紅包」售價2,000元，共有10個頭獎2,000萬元、1,200個100萬元；統計至2月20日，已刮4個2,000萬元、161個100萬元。花蓮縣瑞穗鄉「錢送你彩券行 」日前開出100萬貳獎，彩券行代理人蕭小姐說，當時開出百萬大獎時，中獎青年手微微發抖把彩券拿來確認是否中獎，經確認後真的是刮中100萬元，全店客人都跟著爆出大聲歡呼。蕭小姐說，中獎的是一位長年在外打拼的花蓮青年，今年過年一如往常搭火車返回花蓮瑞穗鄉過年，漫長的返鄉車程中他迷迷糊糊的睡著，夢見一位老人家拿著一張發光的紅紙對他招手，抵達家鄉後隨即拉著同行友人先去家附近的土地公廟參拜。蕭小姐轉述，該男子誠心祈求並慎重擲筊詢問土地公：「請問剛剛夢中是您的指示嗎？」沒想到連續擲出三個聖筊！男子與友人都相當驚訝，相信是神靈有感應，直覺好事將近，便立刻前往附近彩券行，一眼就挑中牆上最順眼的「2,000萬超級紅包」來刮，刮到一半他整個人愣在原地，經確認中獎後；男子頓時驚覺原來火車上夢境中的紅紙，是現實中的「中獎彩券」，並且是土地公賜福送給他過好年的百萬紅包。