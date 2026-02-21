美國最高法院20日推翻川普（Donald Trump）對等關稅後，川普隨即召開記者會放話，將在現有基礎上，向全球加徵10%關稅，已簽署相關命令。
川普於自家社群平台發文，打下：「非常榮幸，剛在白宮橢圓形辦公室簽署對所有國家一律課徵10%關稅的命令，相關措施將幾乎立即生效。」
川普不忘抨擊那些在投票表決時，同意裁定對等關稅違法的大法官「羞恥」、「荒謬」、「不愛國」，強調將做出相應調整，政府將竭盡全力，爭取比以前更多的收入。
美國最高法院當天上午公布裁決，認定美國《國際緊急經濟權力法》（IEEPA）並未授權總統徵收大規模關稅，意味著川普關稅政策遭遇重大挫折，不過對此白宮則回應，還有很多辦法能課稅。
此外，白宮也證實，在最高法院裁決出爐後，政府先前依據行政命令、援引《國際緊急經濟權力法》所推動的相關關稅將不再有效。
在另一紙公告中，白宮也公布臨時進口關稅生效時間與豁免範圍，規定對進口到美國的商品，徵收10%的從價進口關稅，為期150天，自美東時間24日起生效。部分商品將不受此臨時進口關稅約束，包括：某些關鍵礦物、用於貨幣和金銀條塊的金屬、能源及能源產品等等。
資訊來源：白宮官網聲明1、白宮官網聲明2
