刮刮樂2,000萬超級紅包大獎得主又出爐！台彩今（21）日公布，一位中年男因為發現店裡有蝴蝶（Butterfly）飛舞並停留在天花板，同時還有蜜蜂（Bee）飛入停在懸掛燈籠上，忽然想到兩種昆蟲英文名都是B開頭，恰好拆開正是數字「13」就決定再挑一張序號13號的刮刮樂，沒想到刮中100萬，打算拿來買黃金做理財。桃園市中壢區「獎金大本營商行 」日前開出100萬貳獎，彩券行代理人石小姐說，小年夜當天特別到林口竹林寺祈禱生意興隆、開出大獎，當天發現店內有昆蟲飛入，感覺是好兆頭就沒有特別驅離，沒想到過沒幾天店裡竟然就刮出大獎來，感謝神明保佑。石小姐轉述，幸運刮中「2,000萬超級紅包」貳獎100萬元的是一位中年男子，一進店就挑了幾張來刮，並且都幸運中小獎。當時店內人潮絡繹不絕，他排隊等待兌獎時，抬頭發現店裡有蝴蝶飛舞並停留在天花板，同時還有蜜蜂飛入停在懸掛燈籠上，因為想到兩種昆蟲英文名都是B開頭（Butterfly、Bee），恰好拆開正是數字「13」。那名男子決定再挑一張13號的「2,000萬超級紅包」來刮，沒想到竟驚喜刮中100萬元，男子開心表示打算將這筆獎金購買黃金作理財規劃。「2,000萬超級紅包」售價2,000元，共有10個頭獎2,000萬元、1,200個100萬元；統計至2月20日，已刮4個2,000萬元、161個100萬元。