近期有台灣民眾飛往日本山形縣觀光，並入住當地老牌的「藏王溫泉」高砂屋旅館，事後卻在旅館Google評論上留下 2 星負評，直言旅館設備老舊、CP 值低。不過，店家也立刻在評論區留言反擊，列出該名客人「4 大惡劣行徑」，包含擅闖其他房間、冷凍螃蟹汁液弄髒公用冰箱等，瞬間引爆大批台灣人在社群上幫忙道歉，而旅館方最新回應也曝光了！
台灣旅客留 2 星負評！日本旅館不忍反擊了
去年 12 月，有台灣旅客入住山形縣「藏王溫泉」高砂屋旅館，事後留下 Google 評論，指旅館設備老舊、隔音不佳，有些房間未裝窗簾，空調會自動跳開，浴室、廁所為共用設施，且 2 個房間住 2 晚就要 12 萬日圓（約新台幣 2 萬 4400 元），認為 CP 值偏低，因此給予 2 顆星評價。
沒想到評論曝光後，高砂屋旅館業者也立刻現身留言坦言：「收到如此差評，我們感到非常失望，我們理解您會繼續在日本旅遊，但請不要打擾您房間以外的其他人」，同時以日文反擊，並公布這組台灣旅客的 4 大行徑。首先是擅自闖入一間已預訂給其他客人的房間休息，對旅館造成極大不便。業者表示，所幸在其他客人入住前發現問題，已立即請對方離開並完成清潔，才順利解決事件。原本旅館可向其收取清潔費及不便費，但最後仍決定免費處理。
第二件事則是，該名旅客將自行購買的冷凍螃蟹直接放進公用冰箱，因溫差導致螃蟹自然解凍，滲出的汁液不僅溢出冰箱，甚至流到地板上，造成走廊被螃蟹汁浸濕。工作人員只好進行清潔，並將螃蟹放入旅館提供的容器後再放回冰箱。然而，整起事件皆由業者處理，旅客卻未曾道歉或做出任何表示。
第三件事，該旅客在客房內留下難以去除的污漬，牆面也多處髒污，需花費大量時間與人力進行清潔。
第四件事則是，旅客曾在第二天下午要求換房，業者立即完成清潔並準備好新房間後，對方卻又改口，以「搬行李太麻煩」為由表示不需要換房，讓業者無奈直言：「難道您不知道換房本來就需要搬行李嗎？」
台灣人 5 星力挺日本旅館！業者感謝發聲了
相關指控內容曝光後，事隔 2 個月被其他網友轉發至社群平台Threads，吸引超過 2 萬名台灣網友留言回應，包括「螃蟹解凍真的超臭，太誇張」、「台灣鯛不要出國丟臉」、「台灣奧客其實也不少」、「出國旅遊不要敗壞台灣形象」等。
此外，高砂屋旅館的 Google 評論也因輿論發酵，湧入大量台灣網友給予 5 星評論聲援。旅館業者也在昨（20）日晚間發出最新聲明表示：「我們得知，今天因為台灣社群媒體上的貼文，讓許多人知道了『高砂屋』的存在。對於收到的眾多鼓勵與溫暖留言，我們由衷感激。雖然過去曾面臨種種問題，但我們會一一克服，並努力成為一家能讓所有客人都感到滿意的旅館。我們深刻感受到台灣人的禮貌、認真、開朗與親切，也明白這次狀況僅屬偶發事件，並不代表所有台灣人。」
高砂屋旅館館主也補充表示，由於 Google 地圖在短時間內湧入大量評論，無法逐一回覆，因此特別透過聲明統一向大家表達感謝之意：「謝謝大家的支持與鼓勵。」
資料來源：高砂屋旅館
相關指控內容曝光後，事隔 2 個月被其他網友轉發至社群平台Threads，吸引超過 2 萬名台灣網友留言回應，包括「螃蟹解凍真的超臭，太誇張」、「台灣鯛不要出國丟臉」、「台灣奧客其實也不少」、「出國旅遊不要敗壞台灣形象」等。
此外，高砂屋旅館的 Google 評論也因輿論發酵，湧入大量台灣網友給予 5 星評論聲援。旅館業者也在昨（20）日晚間發出最新聲明表示：「我們得知，今天因為台灣社群媒體上的貼文，讓許多人知道了『高砂屋』的存在。對於收到的眾多鼓勵與溫暖留言，我們由衷感激。雖然過去曾面臨種種問題，但我們會一一克服，並努力成為一家能讓所有客人都感到滿意的旅館。我們深刻感受到台灣人的禮貌、認真、開朗與親切，也明白這次狀況僅屬偶發事件，並不代表所有台灣人。」
