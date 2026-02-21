我是廣告 請繼續往下閱讀

為了讓大家有更平順、安全的回家路，台中市政府持續推動「道路燙平專案」，不僅連續兩年榮獲內政部「道路及人行無障礙評鑑」優等肯定，從108年到現在，更達成了「環台一圈」的超狂里程碑！建設局長陳大田表示，燙平專案秉持「平衡城鄉發展」、「優先服務通勤通學」及「實踐人本友善環境」三大核心精神。工程不僅是鋪平路面，更同步升級道路標線、照明系統、排水設施及人行道空間。市府綜合考量道路損壞程度、周邊路段串連性與地方需求，致力建構安全、便捷的優質道路系統。陳大田指出，114年的改善工程遍及山、海、屯、城各區，指標路段包含北區健行路、北屯區環中路、大里區大智路、梧棲區南簡路、沙鹿區保寧路，以及豐原區中興路與中山路等。路面品質的全面升級不僅為市容注入新風貌，更帶動地方發展，落實「富市台中、行人安全」的願景。為了讓市民即時掌握施工資訊，建設局每週於臉書粉絲專頁「建設大台中」發布「燙平報報」，預告下週施工路段。民眾也可透過市府「施政建設地圖網站」或建設局官網的「燙平專案」專區，輕鬆查詢各項道路改善成果與最新進度。