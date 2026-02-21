春節連假快結束了，即將開工返回職場前，不妨幫長輩檢查一下手機上的設定，像是iPhone就能一鍵開啟簡易模式，設定好SOS模式後遇到緊急狀況還能報平安，同時開啟永久「位置分享」避免走失，以下5大實用功能，讓長輩無痛上手，還能大幅提升出門在外的安全性。
一鍵開啟「長輩簡易模式」
如果長輩的手機已更新至 iOS 17 以上，務必開啟「自訂輔助取用」功能，主畫面會變成超大圖示，只保留最核心的功能，視力差也不怕誤觸。
操作步驟：進入手機的「設定」>「輔助使用」>「自訂輔助取用」，選擇將常用的App（如電話、LINE、相機）以「格狀排列」顯示。設定好之後，只要連按三下電源鍵就能快速切換，讓爸媽學習零壓力。
放大字體與圖示
iPhone螢幕就算再大，預設字體對長輩來說依然吃力，因此將系統字體與圖示調大，才能讓長輩一目了然不費眼。此外，建議一併開啟自動亮度與夜間模式，且別忘了單一App內也可以獨立調字體，長時間滑手機也會比較舒適。
操作步驟：「設定」>「一般」>「輔助使用」>「放大文字」，將文字大小調整至適合長輩清楚閱讀的字體。接著到「顯示與亮度」裡將文字大小拉到最大、開啟粗體字，並將桌面圖示也選為「放大」模式。
永久「位置分享」
許多人誤以為分享位置是監控，但這其實是防止長輩走失、迷路或發生意外的最佳查詢利器。萬一父母晚歸且電話打不通，就能隨時透過定位確認他們的安全。
操作步驟：到「設定」>「Apple ID」>「分享我的位置」，將功能開啟。接著並打開「尋找」App，點選右上角「加入」家人的帳號，也可以直接開啟AirDrop點選加入，並設定為「永久分享」。最後，記得要回到自己的iPhone上點選同意，就完成設定了。
設定「緊急SOS」
安全永遠是第一考量，替長輩設定好快捷的求救功能，能讓他們獨自出門更有保障。開啟「SOS緊急服務」，並設定為連按「五下側邊鈕」啟動。遇到緊急狀況時，手機就會自動撥打110或119，並且將當下位置傳送給家人。
預防手機遺失，開啟「傳送最後位置」
長輩偶爾會忘記手機放哪，提前開啟尋找功能，不僅不怕手機弄丟，還能防範有心人士。
操作步驟：在「尋找我的iPhone」功能中，開啟「傳送最後位置」，這樣一來就算手機關機依然可以追蹤定位。同時記得在鎖定畫面中鎖定「控制中心」，以防小偷拿到手機後直接切換成飛航模式斷訊。
資料來源：蘋果官網
