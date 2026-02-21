我是廣告 請繼續往下閱讀

美國最高法院當地時間20日裁定總統川普（Donald Trump）援引《國際緊急經濟權力法》（IEEPA），從個別國家進口的商品徵收對等關稅的政策無效，川普不滿喊出將加徵10%全球關稅，再次為美國與全球經濟投下震撼彈。民眾黨主席黃國昌今（21）日呼籲，賴清德總統能夠清楚的告訴國人 ，接下來政府要如何的來加以因應。黃國昌今日上午前往中和烘爐地福德宮參拜，並接受媒體聯訪。針對美最高法院裁定對等關稅無效，川普喊要加徵10％全球關稅，黃國昌表示，其實這個法律問題美國聯邦最高法院做出了一個非常重要的判決，清楚的宣告了美國總統沒有辦法依照 IEEPA，就是所謂的《國際緊急經濟權力法》來課加關稅，因為課加關稅在美國聯邦憲法第一條第八項說明這個是國會的權限。黃國昌說，由於IEEPA並沒有授權美國總統這樣做，因此川普總統依照IEEPA他所宣告的全球性的對等關稅被美國聯邦最高法院宣告違憲，在這樣的狀態下，目前台美所簽訂的經濟貿易協定 ，由於整個基礎是奠定在川普依照IEEPA所頒佈的「14257號行政命令」的基礎上面來進行談判跟磋商，因為「14257號行政命令」在美國聯邦最高法院昨天的判決之後他的基礎已經喪失了，因此接下來可能有必要要去進行重新的調整，接下來也期待賴清德總統能夠清楚的告訴國人 ，接下來政府要如何來加以因應。黃國昌表示，因為對於立法院來講，民眾黨的立場是會站在人民的立場理性的來進行評估，但是問題是現在這一個互惠的經濟貿易協定最重要的基礎已經喪失了，在這樣的情況之下要如何的來加以因應，因為在經貿市場當中大家追求的是一個穩定性跟安定性，這樣子一個突如其來的變化 ，相信對於世界各國，不僅僅是台灣都造成相當大的衝擊。黃國昌指出，至於剛剛川普宣佈說可能在未來的幾天之內，他要宣佈另外一項10%的關稅，必須要讓大家比較清楚了解的是，因為依照IEEPA他所授權的情況下，川普違反國會授權無法課加全球性的關稅之後，本來所謂的對等關稅他已經喪失了法律基礎，現在可能要找的法律基礎是在1974年的貿易法，但問題是1974年的貿易法。目前最高也只能夠課加15%的關稅，而且它是有效期的，最長的效期也只能有150天。不管怎麼樣，未來川普會不會依照這個貿易法當做他的法律授權依據，來課加10％的暫時性關稅還值得我們非常密切注意。黃國昌說，在這樣劇烈的變動之下，比較重要的事情是台灣應該如何的來加以因應，之前所簽訂的台美貿易協議是不是有機會在利用這個時候來進行重新的調整，反映國內的產業、國內的勞工，以及國內的農民，過去在這一段時間當中 ，因為資訊的欠缺所沒有辦法反映的意見都值得民進黨政府來審慎的因應。媒體詢問台灣是否可能白投資美國？黃國昌說，必須要持平的來說，這次對美國的經貿談判，當然跟過去民進黨主張的事前、事中要讓國會與公民社會充分的參與有相當大的距離，而且這一次在對美的經貿談判當中 ，不管是對美的投資、對美的採購、全面的開放市場，甚至包括不同的農產品 ，對於台灣的產業都造成相當大而負面衝擊 ，所以他剛剛才說是不是剛好可以利用這個機會，來反映國內產業跟農漁民的心聲來進行重新的調整。黃國昌提到，至於說在整個談判的過程當中 ，因為美國聯邦最高法院的判決持平而論，也不是任何人可以在事前都可以100%精準的來加以預測的，但是這也反映在整個過程當中，如果能夠多徵詢國內各方不同的意見，團結台灣，為台灣人民爭取最好的利益，這個時候不失為一個好的時機點。